"자궁에 젓가락 꽂히는 느낌" 김지민, 시험관 시술 고통

코미디언 김지민이 시험관 시술의 고통을 호소했다.

김지민은 19일 유튜브 채널 '준호 지민'에 업로드된 '대상의 찐 수상 소감'이라는 제목의 영상에서 이렇게 밝혔다.

해당 영상에 게스트로 나온 혼성 그룹 '룰라' 멤버 겸 이상민이 현재 2세를 위해 시험관 시술을 하고 있는 자신의 아내가 너무 힘들어한다고 말문을 열자 김지민은 공감했다.

그는 이어 "나라에서 정해진 거라 나팔관 조영술을 꼭 해야 한다"며 "나팔관에 조영제를 딱 넣는데, 거짓말이 아니라 내 자궁에 젓가락이 꽂히는 느낌이었다"고 고백했다.

"너무 아파서 소리를 질렀다"는 것이다.

이상민은 "우리 아내는 그때 현타가 왔다더라. 아픈 것도 아픈 건데 상황을 그렇게 느꼈다고 했다"며 안타까워했다.

김지민은 이어 "조영술을 받은 후 나왔더니 (김준호가) '나도 강제 비디오 시청하느라 되게 힘들었어'라고 하더라"면서 "'여자들은 고생하는데 왜 남자들은 쾌락을 느끼냐"고 했다"고 목소리를 높였다.

김지민과 김준호는 아홉 살 차이를 극복하고 2022년 초부터 공개 열애해왔다. 재작년 말 김준호가 프러포즈를 했고, 지난해 7월 식을 올렸다. 같은 해 8월엔 난임 전문 한의원을 찾는 모습이 그려지기도 했다.

김준호는 지난 2006년 2세 연상 연극배우와 결혼했으나, 2018년 이혼했다. 두 사람 사이에 자녀는 없다. 김지민은 이번이 초혼이다.

<뉴시스>