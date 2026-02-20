메뉴보기메뉴 보기 검색

하림, 닭 진한맛 담은 ‘닭칼국수’ 출시

김수연 기자 sooya@segye.com
종합식품기업 하림은 깊고 시원한 닭 육수와 쫄깃한 면발이 어우러진 ‘닭칼국수’를 출시했다고 20일 밝혔다.

하림 ‘닭칼국수’. 하림 제공
닭칼국수는 분말이나 소스로는 구현하기 어려운 닭칼국수 특유의 깊은 국물 맛을 살리기 위해 신선하고 품질이 우수한 국내산 하림 닭을 푹 고아 만든 육수를 사용했다. 여기에 청양고추, 후추 등을 더해 국물 맛을 산뜻하게 살리고, 깔끔하면서도 은은한 매콤함을 더한 것이 특징이다. 건마늘과 대파, 건고추 건더기를 넣어 감칠맛을 끌어올렸다.

 

면 역시 정성껏 우려낸 닭육수로 반죽해 쫄깃하면서도 부드러운 식감을 살렸다. 시중 칼국수 면처럼 도톰하게 뽑아내 국물이 면발에 고루 배어, 씹을수록 고소한 풍미를 느낄 수 있다.

 

면을 다 먹은 뒤 냄비에 국물을 자작하게 남기고 밥과 김가루, 계란, 부추를 넣어 볶으면 닭칼국수 누룽지 볶음밥으로 즐길 수 있다. 닭 육수의 깊은 맛이 밥알에 배어 들어 색다른 별미로 마무리할 수 있어 한 끼를 더욱 든든하게 완성해 준다.

 

신제품은 4개입 번들 형태로 출시되며 전국 대형마트와 편의점, 주요 온라인몰 등 유통 전 채널을 통해 순차적으로 만나볼 수 있다.

 

하림 관계자는 “닭칼국수는 정통 닭칼국수의 담백한 국물 맛과 쫄깃한 칼국수 면을 부담 없이 즐길 수 있도록 개발한 제품”이라며 “하림만의 육수 노하우를 바탕으로 재료 본연의 맛을 살린 라면을 지속적으로 선보이며 소비자 선택의 폭을 넓혀 나갈 것”이라고 말했다. 

김수연 기자

