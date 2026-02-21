영등포구, ‘오운완’ 인증 청년 1800명에 최대 10만원 지원 [지금 우리 동네는]

3월 2~6일 모집… 19~39세 청년 대상 무작위 추첨

헬스, 클라이밍, 크로스핏 등 다양한 종목 선택 가능

운동 후 인증하면 수강료의 90%, 최대 10만원 지원

서울 영등포구가 경제적·시간적 부담으로 운동을 망설이는 청년들을 위해 ‘영등포 청년 오운완’ 프로젝트를 추진한다. 자발적으로 운동에 참여한 뒤 이를 인증하면 수강료 일부를 지원하는 식이다.

21일 구에 따르면 ‘오운완’은 ‘오늘도 운동 완료’의 줄임말로 운동 후 인증 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 게시하는 데서 비롯된 표현이다. 개인의 운동 실천을 기록하고 성취 경험을 공유하는 온라인 문화로 확산되면서 하나의 생활 트렌드로 자리 잡았다.

구는 다음달 2일부터 6일까지 5일간 19~39세 청년 1800명을 모집한다. 신청일 기준 6개월 이상 영등포구에 거주 중이며 본인 소득이 기준 중위소득 150%(약 384만원) 이하인 경우 신청할 수 있다. 접수는 구 누리집 ‘분야별정보-복지’ 게시판에서 진행되며 무작위 추첨으로 대상자를 확정한다. 결과는 개별 안내할 예정이다.

선정된 청년은 관내 체육시설에서 헬스, 클라이밍, 필라테스, 요가, 주짓수, 수영, 크로스핏 등 원하는 종목을 자율적으로 선택해 운동을 시작하면 된다. 이후 ‘영등포 청년 네이버 카페’ 또는 개인 SNS에 해시태그(#영등포청년오운완)를 포함한 인증 게시물을 올리면, 수강료의 90% 범위에서 연간 최대 10만원을 지원받는다.

이번 사업은 단순 보조금 지급이 아닌 SNS 인증과 연계한 사후 지원 방식을 도입한 점이 특징이다. 청년들의 자발적인 참여로 지속 가능한 운동 습관을 형성하는 데 초점을 맞췄다. 구는 이를 통해 신체 건강 증진은 물론 스트레스 해소와 사회적 교류 확대 효과도 기대하고 있다.

이와 함께 구는 영(Young)한 독립생활, 청년 경제명사 특강, 국가자격시험 응시료 지원 등 청년의 생활 전반을 지원하는 다양한 정책을 함께 추진하고 있다. 자세한 정보는 ‘영등포 청년 네이버 카페’에서 확인할 수 있다.

최호권 구청장은 “바쁜 일상에 쫓겨 운동을 미뤄온 청년들이 개인의 건강과 일상의 활력을 되찾기 바란다”라며 “청년들에게 도움이 되고 체감할 수 있는 실질적 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”라고 말했다.