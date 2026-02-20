서해에서 미·중 전투기 한때 대치…주한미군 전략적 유연성 커지나

주한미군이 서해상에서 대규모 공중 훈련을 진행하던 중 중국이 전투기를 출격시키면서 미·중 전투기가 한반도 인근에서 한때 대치했다.

20일 복수의 군 소식통에 따르면 주한미군 F-16 전투기 10여 대가 지난 18일 오산 기지를 이륙해 서해상 공해 상공으로 비행했다.

주한 미공군 소속 F-16 전투기. 세계일보 자료사진

주한미군 F-16 전투기는 한국방공식별구역(KADIZ)과 중국방공식별구역(CADIZ) 사이의 양측 구역이 중첩되지 않는 구역까지 비행한 것으로 전해졌다.

미 전투기가 중국방공식별구역에 접근하면서 중국도 전투기를 출격시켰다.

방공식별구역은 항공 위협을 조기 식별하기 위해 임의로 설정한 선으로 국제법상 영공과는 다르다.

주한미군 측은 이번 훈련에 앞서 우리 군에 훈련 사실을 통보했으나 구체적인 비행 목적 등은 설명하지 않았다. 우리 공군이 참여하지 않는 주한미군 단독 훈련은 훈련 계획이나 목적을 공유하지 않기도 한다.

이번 훈련을 두고 일각에선 중국 견제 성격이라는 해석이 나온다.

주한미군은 북한 위협 대비를 넘어서는 전략적 유연성을 강조해왔다.

국방부는 이번 사안과 관련해 “주한미군 전력운용 및 군사작전 관련 내용은 확인해줄 수 없다”며 “주한미군은 우리 군과 함께 강력한 연합방위태세를 유지하고 있다”고 밝혔다.