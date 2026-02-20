“이미지가 밥 먹여줘?” “응”… 취준생·직장인 홀린 ‘삼성’의 위엄

‘동일 연봉’ 전제 조건 시 취업 선호 1순위

동일 연봉을 전제로 하는 ‘취업 선호도’ 그룹사 순위에서 삼성이 1위를 차지한 것으로 나타났다.

서울 서초구 삼성전자 사옥에 삼성깃발이 보이고 있다. 뉴시스

채용 플랫폼 진학사 캐치는 지난달 26일부터 지난 6일까지 대학생과 취업준비생·직장인 등 총 1만986명을 대상으로 진행한 설문조사에서 이같은 결과가 나왔다고 20일 밝혔다.

선호도 2위는 전체 응답자 19%의 선택을 받은 SK다. 이어 CJ·현대차(이상 12%), 한화·신세계·LG(이상 5%), HD현대(4%), 포스코·롯데(이상 3%) 등의 순이었다.

삼성을 선택한 응답자의 44%는 브랜드와 이미지를 취업 선호의 가장 큰 이유로 지목했다. 이어 복지(19%), 성장 가능성(11%), 글로벌 기업(10%), 근무환경(6%), 안정성(5%) 등의 순이었다.

신입·경력에 상관없이 삼성을 선호 1순위로 꼽은 점이 눈에 띈다. 자신을 신입으로 밝힌 응답자의 32%가 삼성을, 경력직이라 밝힌 응답자의 33%가 삼성을 선호했다. 이과와 문과·예체능 등 전공 계열을 불문하고 삼성이 1위에 오른 점도 주목됐다.

진학사 캐치 김정현 본부장은 “Z세대는 단순 보상을 넘어 기업의 브랜드 가치를 본인의 커리어 성장과 직결되는 핵심 지표로 인식하고 있다”고 분석했다.