자식 농사 대박난 김대희, 한강뷰 아파트로 이사

개그맨 김대희가 한강뷰 아파트로 이사한 소식을 전했다. 방송에서 그의 장녀가 과거 연세대에 합격한 데 이어 반수로 한의대에 합격했다고 밝혀 많은 이들의 부러움을 사고 있다.

지난 14일 유튜브 채널 ‘슈파tv’에 공개된 ‘아무도 모르는 개그맨 김대희 서울 한강뷰 집 최초공개!!! [230억?호화주택 구라설] #슈파슬립 #매트리스’ 영상에서 그의 집이 공개됐다.

가구점 대표는 친분이 있는 김대희의 집에 가구를 납품하러 갔다. 김대희의 집에 방문한 대표는 침대, 소파, 식탁 등을 직접 옮기며 엘리베이터에서 보이는 한강뷰에 “한강이 보인다. 확실히 연예인 걱정은 하는 거 아니라더니”라고 감탄했다.

이어 집을 둘러보며 한강뷰가 탁 트인 거실 창문에 “말로만 듣던 한강뷰다”며 다시 한 번 놀라워했다. 김대희는 “빚이다”고 해명했지만, 대표는 믿지 못한다는 반응을 보였다.

‘내 새끼의 연애’에서 공개된 김대희와 그의 딸 김사윤. tvN STORY 티비엔 스토리

영상에는 김대희의 딸도 등장했다. 대표는 김대희의 딸에게 직접 용돈을 쥐어주며 훈훈함을 자아냈다.

김대희의 장녀 김사윤은 최근 한의대에 합격한 것으로 알려졌다. 그는 과거 연세대학교 의류환경학과 재학 중 2025년 방송된 tvN STORY, E채널 연애 프로그램 ‘내 새끼의 연애’에 출연해 얼굴을 알렸다.

당시 풋풋한 외모와 고학력으로 엄친아로 불렸으며, 2회차 방영분에서는 남자 출연자들 4명 중 3명에게 호감표시를 받아 인기 또한 입증했다.

한편 김대희는 2006년 아내와 결혼해 슬하에 딸 3명을 두고 있다.