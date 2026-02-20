9개 부처 뭉친 ‘초혁신경제추진단’ 출범…15대 성장동력 밀착 관리

재정경제부가 차세대전력반도체와 초전도체, 차세대 태양광·전력망 등 미래 성장동력을 육성하기 위한 ‘초혁신경제추진단’을 출범했다.

재경부는 20일 기존의 ‘신성장전략기획추진단’을 초혁신경제추진단으로 개편해 출범한다고 밝혔다. 재경부·과학기술정보통신부 등 9개 부처가 참여하는 초혁신경제추진단은 정부가 지난해 8월 발표한 ‘새정부 경제성장전략’에 담긴 초혁신경제 15대 선도 프로젝트를 총괄하게 된다. 추진단은 현장에서 발생하는 기업의 애로사항 해소방안을 마련하고, 재정·세제·금융·인재양성·규제개선 등 패키지 지원방안을 제공할 예정이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관. 연합뉴스

초혁신경제 15대 프로젝트는 차세대전력반도체, LNG화물창, 초전도체, 그래핀, 특수탄소강, 차세대 태양광·전력망, 해상풍력·HVDC, 그린수소·SMR, 스마트농업, 스마트수산업, 초고해상도 위성개발, K-바이오 의약품, K-콘텐츠, K-뷰티 통합클러스터, K-식품 등으로 구성됐다.

정부는 초혁신경제 15대 프로젝트 발표 이후 경제관계장관회의 등을 통해 세부과제 20개를 순차적으로 발표했다. 추진단은 과제별로 실무추진협의체를 운영해 의견을 수렴하고, 프로젝트 상시점검 체계(C-PMS)를 통해 사업의 효과성을 높일 계획이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “올해 경제정책의 핵심은 ‘현장’과 ‘성과’”라며 “국민이 체감하는 현실적인 변화로 이어지도록 초혁신경제추진단을 중심으로 정책 역량을 집중하겠다”고 말했다.