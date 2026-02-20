버려진 300평 지하공간, 첨단 농업기지로 탈바꿈…대전 ‘전국 첫’ 실험

15년간 방치됐던 폐지하보도가 딸기와 채소를 재배·생산하는 녹색 공간으로 탈바꿈한다.

대전시는 둔산동 둥지 폐지하보도를 첨단 농업공간으로 조성한다고 20일 밝혔다. 둥지 지하보도는 2010년 폐쇄된 이후 15년간 별다른 활용 없이 방치돼 왔다.

대전 스마트팜 자료사진. 대전시 제공

시는 이 공간 966㎡(약 292평) 규모에 인공광과 자동 환경제어 기술을 적용한 실증형 ‘대전팜(Farm)’을 조성해 딸기 4506주와 유럽형 채소 등을 연중 재배·생산할 계획이다. 딸기는 월평균 380㎏가량 생산이 가능할 것으로 전망된다.

대전시는 대전팜을 시민 체험과 교육 프로그램을 함께 운영하는 복합 공간으로 활용한다는 방침이다.

이장우 대전시장은 “기후변화 위기와 농업 인구 고령화로 농업의 지속가능성이 위협받는 상황에서 도심 유휴공간 활용 필요성도 커지고 있다”며 “이번 스마트팜 조성은 첨단 농업기술과 도시재생을 결합해 농업과 도시가 직면한 구조적 문제에 대응하기 위한 고민에서 출발했다”고 말했다.

이어 “대전팜은 폐지하보도를 활용한 전국 최초 사례로, 도심 유휴공간을 미래 자산으로 전환한 상징적 사업”이라며 “앞으로도 대전형 스마트농업 모델을 지속적으로 발굴해 전국 확산을 이끌겠다”고 강조했다.

대전시는 2023년부터 도심 스마트팜 사업을 추진해 기술연구형 대전팜과 테마형 대전팜을 운영하고 있다.