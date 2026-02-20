[포토] 정청래, 지귀연 판사 향해 "철딱서니 없는 판결을 했다"

더불어민주당 정청래 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 윤석열 전 대통령 '내란 우두머리' 혐의 사건 1심 무기징역 선고와 관련해 비판 발언을 하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 20일 윤석열 전 대통령이 '내란 우두머리' 혐의 사건 1심에서 무기징역을 선고받은 것과 관련해 "지귀연 판사 정말 세상 물정 모르고 국민의 정서도 모르는 철딱서니 없는 그런 판결을 했다"고 비판했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "내란수괴 윤석열에 무기징역이 선고된 것은 사법 정의의 명백한 후퇴이다. 12.3 비상계엄을 내란 행위로 인정하고 내란 우두머리에 해당하는 죗값 중 최저 형량이라도 선고했다는 것을 제외하면 결과와 내용 면에서 모두 부족했다."라고 말했다.

더불어민주당 정청래 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 정 대표는 회의에서 윤석열 전 대통령 무기징역 선고와 관련해 지귀연 재판부를 비판했다.

더불어민주당 정청래 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 조희대 사법부에 대해 비판하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 "더불어민주당은 내란전담부를 통해 국민과 역사의 눈높이에 맞는 진정한 단죄가 이뤄질 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠다."고 밝히고 있다.

정 대표는 이어 "어제 윤석열이 무기징역을 선고받았던 그 법정은 30년 전 전두환이 사형을 선고받았던 바로 그 법정이다. 전두환도 1심에서 사형을 선고받았는데, 윤석열에게 무기징역이 선고된 것은 사법정의의 역사적 후퇴에 다름 아니다. 판결은 지귀연 부장이 했지만, 지귀연 판사는 역사법정에서 결코 자유롭지 못할 것이다. "라고 말했다.

더불어민주당 정청래 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

지귀연 재판부에 대한 비판 외에도 정 대표는 "국민의힘 장동혁 대표에게 요청한다. 세간의 언론 보도에 집이 여섯 채라는 말이 나온다."며 "지금 다주택자 문제로 이재명 대통령께서 연일 애쓰고 있는데 여섯 채라는 것이 억울할 수 있겠으나 이번에 해소하시기 바란다. 부동산 정책에 협조해 주시기 바란다."라고 말했다.