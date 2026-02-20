장동혁, 윤 전 대통령 무기징역에 "안타깝고 참담"

국민의힘 장동혁 대표가 20일 국회에서 윤석열 전 대통령 '내란 우두머리' 혐의 사건 1심 선고와 관련해 기자간담회를 하기 위해 회의실로 향하고 있다. 허정호 선임기자

국민의힘 장동혁 대표는 20일 윤석열 전 대통령이 '내란 우두머리' 혐의 사건 1심에서 무기징역을 선고받은 것과 관련해 "안타깝고 참담하다"고 입장을 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 20일 국회에서 윤석열 전 대통령 '내란 우두머리' 혐의 사건 1심 선고와 관련해 기자간담회를 열고 "안타깝고 참담하다"고 말하고 있다. 허정호 선임기자

국민의힘 장동혁 대표가 20일 국회에서 기자간담회에서 "최악의 상황이지만, 최선을 다하겠다."고 말했다. 허정호 선임기자

장 대표는 이날 여의도 국회에서 기자간담회를 열고 "국민의힘은 줄곧 계엄이 곧 내란은 아니라는 입장을 분명히 해왔다. 내란죄에 대한 공수처의 수사가 위법하다는 점도 일관되게 지적해 왔다"며 "아직 1심 판결이다. 무죄 추정의 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용돼야 한다"고 말했다.

이어 "이미 윤 전 대통령은 탄핵을 통해 계엄에 대한 헌법적·정치적 심판을 받았다. 지금 사법적 심판도 받고 있다"며 "국민의힘은 지난 대선에서 국민으로부터 정치적 심판을 받았다"고 밝혔다.

그러면서 "이에 반해 이재명 대통령은 권력의 힘으로 국민 다수의 뜻을 무시하고 헌법 제84조의 불소추특권을 근거로 내세워 5개 재판을 모두 멈춰 세워놓았다"며 "법원은 이 대통령에 대한 재판을 즉시 재개해야 한다"고 주장했다.

국민의힘 장동혁 대표가 20일 국회에서 윤석열 전 대통령 1심 선고와 관련해 기자간담회를 한뒤 고개숙여 인사하고 있다. 허정호 선임기자

국민의힘 장동혁 대표가 20일 국회에서 윤석열 전 대통령 1심 선고와 관련해 기자간담회를 한뒤 자리를 떠나고 있다. 허정호 선임기자

장 대표는 "이제 우리는 보다 전략적으로 싸워야 한다. 각자의 언어와 각자의 구호가 아니라, 승리의 언어와 승리의 구호로 바꿔야 한다. 모든 답은 선거 승리에 있다. 선거에서 이겨야 우리가 지키고자 하는 것을 지킬 수 있다."며 "최악의 상황이지만, 최선을 다하겠다. 함께 싸웁시다! 당당하게 싸웁시다! 그리고 지혜롭게 싸웁시다!"라고 기자간담회를 마무리했다.