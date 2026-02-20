'명예 영국인' 백진경, 폭행전과 악성루머에 "장군의 기세로 선처 없다"

유튜버 '명예 영국인'으로 활동중인 백진경이 자신을 향한 악성 루머에 경고를 날렸다.

MBC '라디오 스타'

지난 19일 백진경의 소속사 두호코퍼레이션 측은 공식 입장문을 통해 "현재 SNS 및 온라인 상에서 확산되고 있는 명예영국인 백진경에 대한 관련 내용은 객관적 사실에 전혀 부합하지 않는 명백한 허위사실"이라고 밝혔다.

해당 게시물은 네티즌들이 백진경이 과거 폭행 전과가 있다는 내용을 나열한 글로, 현재는 삭제된 상태다.

이어 소속사는 "해당 게시물은 근거 없는 허위 사실과 왜곡된 내용을 통해 당사 소속 아티스트와 당사의 명예를 중대하게 훼손하고 악의적 의도를 가진 불법 행위"라고 강조했다.

유튜버 '명예 영국인' 백진경 인스타그램

또 "해당 게시물 작성자에 대한 합의, 조정, 사실관계 확인 절차 없이 즉시 민·형사상 고소를 포함한 즉각적인 법적 조치를 진행할 것"이라며 "해당 사실 기반 무분별한 추측, 확대 해석, 추가 유포 행위가 발생하지 않도록 주의 부탁드린다"고 요청했다.

이에 백진경도 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 자신에게 달린 악플을 공개하며 "요즘 악플러들이 왜이렇게 많지? 저는 장군의 기세로 선처 안해요 여러분(경고)"이라고 경고 메시지를 전했다.

한편, 백진경은 유튜브 채널 '명예영국인'을 운영중인 플러스 사이즈 모델로 영국과 한국에서의 일상을 콘텐츠로 선보이고 있다.

최근에는 MBC 예능프로그램 '라디오 스타'에서 영국에서의 삶을 전했고 '전지적 참견시점'에서는 남편과의 일상을 공개한 바 있다.