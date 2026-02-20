'이중간첩 혐의' 이수근, 사형 선고 후 49년만 무죄 밝혀져

'이중간첩'으로 몰려 억울하게 사형 선고를 받은 이수근의 비극적인 사건이 집중 조명됐다. 유튜브 채널 'SBS STORY' 영상 캡처

'이중간첩'으로 몰려 억울하게 사형 선고를 받은 이수근의 비극적이 사건이 집중 조명됐다.

지난 19일 방송된 SBS ‘꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기’는 ‘이수근 간첩 조작 사건’ 편으로 자유를 찾아 남한으로 귀순했지만 이중간첩 누명으로 교수형에 처해졌던 이수근의 한 편의 영화 같은 삶을 조명했다.

사건의 시작은 1967년 3월, 남과 북이 마주하는 판문점 공동경비구역이었다.

군사정전위원회 회의가 열린 이 날, 북한 기자 한 명이 탈출했다는 소식이 전해졌다. 헬기에서 내린 인물은 조선중앙통신사 부사장이자 북한 최고위급 언론인이었던 이수근이었다. 김일성의 수행기자 출신의 판문점 탈출은 대한민국 사회를 뒤흔든 초대형 사건이 됐다.

탈출 과정은 영화처럼 전개됐다. 회의 종료 직후 유엔군 차량의 뒷문이 열리는 순간, 이수근은 몸을 던졌다. 총격 직전의 일촉즉발 상황 속에서 차량은 시속 120km로 판문점을 질주했고, 북한군이 발사한 총알은 40발에 달했다. 김성령은 “누구나 자유를 원하지만 그런 용기를 내기는 쉽지 않았을 것”이라고 감탄했다.

이수근은 곧 ‘자유의 용사’로 불리며 국민적 환영을 받았다. 서울에는 10만 명이 넘는 인파가 몰렸고, 북한에 남은 가족을 데려오기 위한 서명운동에는 두 달 만에 130만 명이 참여했다.

그러나 귀순 1년 뒤, 상황은 급변했다. 이수근이 처조카 배경옥과 함께 위조 여권과 변장한 모습으로 공항에 나타났는데 이번에는 ‘이중간첩’ 혐의로 체포됐다.

그의 판문점 탈출마저 북한의 지령에 따른 연극이었다고 밝혀지자 시민들의 환호는 분노로 바뀌었다. 거리 곳곳에서는 이수근 인형을 불태우는 화형식까지 벌어졌다.

1969년 3월, 귀순 2주년이 되는 날 그는 사형을 선고받았으며 형은 불과 54일 만에 집행됐다. 오랫동안 이것이 사건의 종결로 알려졌다.

그러나 1986년에 이르러, 판결을 뒤흔드는 증언이 등장했다. 조갑제 기자의 ‘이수근은 간첩이 아니다’라는 보도가 나오면서 반전이 일었다. 이미 사형이 집행된 사건에 대한 의문이 처음으로 제기된 것이다.

이수근은 귀순 후 이른바 ‘반공 강연 1타 강사’로 활동했다. 문제는 김일성을 강하게 비난할수록 북한에 남은 가족의 생명이 위태로워질 수 있다는 점이었다.

이 미묘한 태도는 정보기관의 의심을 키웠고, 상시 감시 대상이 됐다. 집과 차량, 통화까지 도청됐고 폭행과 협박이 이어졌다. 황재열은 “듣는 것만으로도 숨이 막힌다”며 탄식했다.

결국 이수근은 “북쪽이 싫어서 왔는데 남쪽도 자유는 없었다”라며 중립국으로 망명하려 했지만, 베트남에서 체포됐다. 남과 북 어디에서도 그가 원한 자유는 존재하지 않았다.

북한 체제를 떠난 선택은 깊은 트라우마로 남았고, 남한에서도 받아들여지지 못했다는 인식은 또 다른 상실로 이어졌다. 이주안은 “그도 살고 싶었던 것 아니냐. 세상이 너무하다”고 탄식했다.

이수근은 1심에서 사형을 선고받은 뒤 항소 의사를 밝혔지만 항소 없이 사형은 확정됐다. 교도소에 정보부 직원이 상주하며 그의 움직임을 감시했던 것이다.

중앙정보부는 감찰 대상이던 인물이 해외로 빠져나간 실책을 덮기 위해 그를 간첩으로 규정할 수밖에 없었다. 중앙정보부에서 전기와 물, 몽둥이를 동원한 가혹한 고문을 당한 이수근이 간첩이라는 허위 자백을 한 것이 밝혀졌다. 황재열은 “간첩이라고 의심했던 게 죄송하다”라며 안타까워했다.

2018년에 이르러 이수근은 무죄가 됐다. 사형 집행 49년 만이었다.

방송 제작진은 그를 도와 20년형을 살고 풀려났던 처조카 배경옥을 찾았지만 힘겨운 삶을 살던 그는 이미 심장마비로 세상을 떠난 후였음을 확인해 먹먹함을 전했다.

이수근은 묘비에 이름조차 남기지 못했다. 연고 없는 시신들이 합장된 자리, 비석조차 없는 공간에 묻혀 이들의 처절한 삶이 안타까움을 더욱 높였다.

김성령은 “씁쓸함이 있지만, 그럼에도 진실을 밝히려는 분들이 있다”며 “억울한 것이 살면서 가장 분통한 것 같다”고 전했다. 또 장현성, 장성규, 장도연 MC는 “지금은 묘비에 이름조차 남기지 못한 이수근이라는 이름을 진정한 자유를 원했던 한 인간으로 기억해주면 좋겠다”라고 덧붙였다.