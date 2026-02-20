국내 모든 항공사, 기내 보조배터리 사용 전면 금지

국내 항공사의 모든 여객기 안에서 보조배터리 사용이 전면 금지됐다. 최근 기내 보조배터리 화재·폭발 사고가 잇따라 벌어지면서 항공사들이 적극 대응에 나서고 있는 것이다.

20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 기내에서 보조배터리를 충전하거나, 보조배터리로 휴대전화 등 다른 전자기기를 충전하는 행위를 금지한다고 승객들에게 공지했다.

부산 강서구 김해국제공항의 한 항공사 탑승 수속 카운터에 보조배터리 기내 사용 및 충전 금지 안내문이 뜨고 있다. 연합뉴스

티웨이항공은 전자기기 충전이 필요한 경우 좌석 전원 포트를 이용하고, 기종에 따라 포트가 없는 경우 탑승 전 충분히 충전하도록 안내했다. 보조배터리의 기내 반입 자체는 가능하지만 절연 테이프를 보조배터리 단자에 붙이거나 비닐백·개별 파우치에 한 개씩 넣어 보관하는 등의 단락(합선) 방지 조치를 한 뒤 좌석 앞주머니 등 눈에 보이는 곳에 보관해야 한다.

티웨이항공의 합류로 여객편을 운항하는 국내 11개 전 항공사가 기내에서 보조배터리 사용을 금지하게 됐다. 앞서 이스타항공은 지난해 10월부터 3개월간 기내 보조배터리 사용 금지를 시범 운영한 이후 올해부터 정식 도입했다.

이어 제주항공이 지난달 22일부터 동참했다. 한진그룹 소속 5개 항공사인 대한항공, 아시아나항공, 진에어, 에어부산, 에어서울은 지난달 26일부터 금지에 들어갔다.

에어프레미아와 에어로케이는 지난 1일부터 기내 보조배터리 사용을 금지했다. 파라타항공은 지난해 9월 운항 시작 당시부터 금지 조치를 이어오고 있다.

항공사들은 지난해 1월 김해국제공항에서 이륙을 준비하던 에어부산 여객기에서 보조배터리에 불이 나 기체가 전소한 사고 이후 최근까지도 국내외에서 비슷한 사고가 잇따르자 기내 반입 규정을 한층 강화했다.

지난해 10월에는 중국 항저우에서 인천으로 가던 중국국제항공(에어차이나) 여객기가 보조배터리 화재로 푸둥국제공항에 비상 착륙했다. 지난달 8일에는 인천발 홍콩행 아시아나항공 여객기 내 보조배터리가 발화했고, 같은달 10일에는 중국 하이난성 싼야에서 출발해 청주로 가던 티웨이항공 여객기 내에서 보조배터리에 연기가 피어오르기도 했다.

외국 항공사인 독일 루프트한자는 지난달 15일부터, 아랍에미리트(UAE) 에미레이트항공은 지난해 10월부터 항공기 내 보조배터리 사용을 전면 금지한 상태다. 일본은 오는 4월부터 일본에서 출발하는 모든 항공기 내에서 보조배터리 사용을 금하는 방침을 추진하고 있다.

보조배터리 사용이 금지되면서 기내에 충전 포트가 설치돼 있지 않은 항공기 승객의 불편은 불가피할 것으로 보인다. 대한항공과 아시아나항공은 대부분 여객기 기내에서 유선 충전을 지원하지만, 저비용항공사(LCC)는 그렇지 않은 경우가 많기 때문이다.