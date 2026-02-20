오세훈, ‘절윤 거부’ 장동혁에 “깊은 우려…보수, 공동체 지켜야”

“‘윤어게인’으로는 중도와 미래세대 설득 못해”

오세훈 서울시장이 20일 국민의힘 장동혁 대표가 윤석열 전 대통령의 내란 혐의에 무기징역을 선고한 1심 판결과 관련해 “무죄 추정의 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용돼야 한다”고 밝힌 것에 깊은 우려를 표하며 “고집스럽게 국민 대다수의 정서와 괴리된 주장을 반복하는 것으로는 국민의 사랑과 지지를 받을 수 없다”고 강하게 비판했다.

오세훈 서울시장은 윤석열 전 대통령 1심 판결을 두고 무죄 추정 원칙을 강조한 장동혁 대표를 향해 “특정인 중심 정치로는 국민 지지를 얻을 수 없다”며 보수의 책임과 외연 확장을 촉구했다. 연합뉴스

오 시장은 이날 페이스북에 올린 ‘보수는 개인이 아니라 공동체를 지켜야 합니다’라는 제목의 글에서 “‘윤어게인’이라는 구호에 머무르는 정치로는 중도와 미래세대를 설득할 수 없다”며 이같이 밝혔다. 그는 “오늘 당 대표의 입장문을 접하며 깊은 우려를 금할 수 없다”면서 “국민의힘은 특정 개인의 정치적 노선 위에 세워진 정당이 아니라 대한민국 산업화와 민주화를 함께 이끌어온 공당이며 자유와 책임의 가치를 지켜온 보수의 중심”이라고 언급했다.

오 시장은 법원이 ‘12·3 비상계엄은 내란’이라고 판단한 전날 판결에 대해 장 대표가 ‘무죄 추정의 원칙’과 학계 의견을 거론하면서 평가절하한 것도 비판했다. 오 시장은 “학계 일부의 주장을 당 전체의 공식 입장처럼 말하는 것은 온당치 않다. 무죄 추정 원칙이 정치적 면책특권이 될 수도 없다”면서 “법적 판단과 별개로 국민 앞에 책임지는 자세는 정치의 몫이다. 결과에 책임지는 태도, 그것이 보수 정치의 본령”이라고 강조했다.

오 시장은 또 장 대표가 당내외 요구를 ‘분열의 씨앗’으로 평가하고, ‘당을 갈라치기 하는 것’ 등의 표현으로 오히려 강성 지지층을 염두에 둔 발언을 쏟아놓은데 대해서도 입장을 밝혔다. 오 시장은 장 대표에 대해 “그동안 여러 차례 사과와 절연을 이야기해왔다고 하지만, 국민이 체감할 만한 변화가 있었는지 냉정히 돌아봐야 한다”며 “절연이 아니라 또 다른 결집을 선언하는 모습으로 비치지 않았는지 성찰해야 한다”고 지적했다.

장 대표가 ‘함께 싸우고 계신 애국시민 여러분께 간곡히 부탁드린다’고 말한 것을 두고는 “보수를 넓히는 언어가 아니라 특정 노선과 결속을 다지는 선언처럼 들린다”고 비판하며 “보수의 외연을 확장해야 한다. 넓지 못한 보수는 결코 공동체를 지키고 책임질 기회를 얻을 수 없다”고 강조했다.

오 시장은 “지금 필요한 것은 계파적 충성 경쟁이 아니라 책임의 경쟁”이라며 “누가 더 강하게 싸우느냐가 아니라, 누가 더 크게 대한민국을 생각하느냐의 문제”라고 직격했다. 이는 장 대표가 강성 지지층의 시각에 매몰돼 강경 일변도 목소리를 내면서 대구·경북(TK)을 제외한 수도권 등 전국에서 열세를 면치 못하는 당의 지지 기반과 노선 설정에 대한 문제 제기로 풀이된다. 그러면서 오 시장은 “보수가 길을 잃으면 대한민국의 중심축이 무너진다. 보수는 특정인의 방패가 아니라 대한민국의 안전판이어야 한다”며 “저는 보수가 다시 정상의 자리로 돌아올 수 있도록 책임 있는 목소리를 모으겠다. 분열이 아니라 재건의 길을 찾겠다. 과거의 구호가 아니라 미래의 비전으로 나아가겠다”고 말했다.