‘병오년 말(馬)의 해’, 말 달리자?…경기관광공사 추천 가족 여행지 5곳

2026년 병오년(丙午年)의 문턱에 가족과 잠시 휴식을 취할 수 있는 경기도 여행지들은 어떤 곳이 있을까.

경기관광공사는 ‘붉은 말의 해’에 말과 교감하며 역동적 에너지를 받을 수 있는 승마장과 썰매·스키를 즐길 수 있는 여행지 5곳을 추천했다.

‘안산 베르아델 승마클럽’

안산 베르아델 승마클럽은 대부도 끝자락에 자리한다. 로마 콜로세움을 연상시키는 초대형 원형 돔 마장이 특징으로, 바깥 날씨에 상관없이 승마를 즐길 수 있다. 실내 마장에선 야외 잔디 마장 너머의 대부도 바다를 조망하며 산책하는 게 가능하다.

자연광을 그대로 받아들인 실내에서 따스한 햇볕을 만끽하며 말발굽 소리를 들으면서 이국적 풍광을 감상할 수 있다. 디자인과 설계가 특허로 등록될 만큼 이색적인 분위기를 자아내 화보나 뮤직비디오 촬영지로 유명하다.

야외에도 2곳의 잔디 마장이 있다. 여유롭게 풀을 뜯으며 마장을 걷는 말들을 보고 있으면 마음마저 평화로워진다. 캠핑장과 게스트하우스 등 숙박 시설도 갖췄다.

화성 궁평캠프 승마클럽은 ‘말과 사람이 호흡하는 공간’을 지향한다. 특히 아이들이 말과 친해지기에 좋은 장소로 꼽힌다.

‘화성 궁평캠프’의 카페

약 45마리의 말이 있으며, 마구간마다 이름과 성격이 적힌 메모가 붙어 있다. 이곳에선 말과 교감하는 재미가 남다르다. ‘애교가 많고 사람을 좋아해요’, ‘다른 말들에 비해 작은 편이고 소심한 성격을 가졌어요’, ‘장군이랑 제일 친하고 풀 뜯는 걸 좋아해요’, ‘아직 사람들이 낯설지만 여러분을 만나기 위해 열심히 훈련 중인 친구예요’ 등의 글귀를 읽다 보면 말이 낯선 동물이 아닌 친근한 친구처럼 느껴진다.

작은 체구의 말 ‘포니’와 함께 1㎞ 정도 산책로를 걷는 체험이 인기를 끈다. 인근 궁평항의 서해안 낙조를 감상하기 좋아 당일치기 코스로 안성맞춤이다.

본관 2층 카페에선 미술가의 말과 관련된 독특한 작품세계도 만날 수 있다.

양평 골든쌔들 승마클럽은 수도권 승마장 가운데 손꼽히는 전망을 자랑한다. 언덕 위에 자리한 승마장을 산의 능선이 병풍처럼 감싸고 있어 이국적 풍경을 선사한다.

‘양평 골든쌔들 승마클럽’

국제 규격의 실내외 마장을 보유하고 있으며, 서울 강남에서 차로 약 50분 거리에 있어 접근성이 좋다.

초보자를 위한 ‘포니 등급’ 교육과 등급 심사까지 진행해 체계적으로 승마를 배울 수 있다. 아이부터 어른까지 차근차근 승마에 익숙해지기 좋은 환경이다.

승마장 뒤편 언덕에는 풀빌라와 캠핑장이 자리한다. 인근에 양평의 유명 카페와 맛집이 많아 주말 드라이브를 겸해 방문하기 좋다.

수도권 최고 리조트로 불리는 광주 곤지암리조트에선 스키를 즐길 수 있다. 해발 579m 노고봉에서 하얀 눈길 위로 스키와 보드를 즐기는 사람들이 모이는 곳이다. 9곳의 슬로프 가운데 노고봉에서 시작하는 코스는 모두 8개다.

‘광주 곤지암리조트’

다양한 난이도로 구성됐지만 대부분 중상급에 적합하다. 가장 긴 코스는 1087m에 이른다. 노고봉과 연결되지 않은 슬로프 ‘그램’은 입문자에게 적합하다. 스키를 타지 않아도 다양한 휴식 공간과 카페를 방문할 수 있다. 여행 마지막에 곤지암 명물인 소머리국밥을 먹어도 좋다. 집으로 돌아가는 길, 따뜻한 국밥 한 그릇은 차가워진 몸을 덥히며 여행을 가치 있게 만들어 준다.

원마운트 스노우파크는 도심 한복판에 대형 쇼핑몰을 갖춘 테마파크다. 메인 무대는 아이스레이크다. 썰매와 스케이트를 즐길 수 있는 중심 공간으로 맞은편에 무대가 마련돼 공연이 진행되기도 한다. 아이스레이크 위에는 산타마을이 있다. 핀란드의 산타마을을 벤치마킹해 조성돼 곳곳에 산타 조형물과 화려한 조명을 갖췄다.

‘고양 원마운트 스노우파크’

어린이를 위한 미니 눈썰매장과 회전목마가 마련돼 아이를 동반한 가족 여행자에게 적합하다. 실내 공간이라 아이들과 함께 움직이기 편하고 겨울 놀이를 처음 접하는 어린이도 부담 없이 즐길 수 있다.