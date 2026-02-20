한혜진 "헤어질 때 '결혼 상대 아냐'라는 말이 최악"

모델 한혜진 "운동 좋아해 연상은 어려워"… 솔직한 연애관·이상형 공개

모델 한혜진이 토크쇼 '아니 근데 진짜!'에 게스트로 출연한다.

23일 방송하는 SBS TV 예능프로그램 '아니 근데 진짜!'에서 한혜진은 탁재훈과 두 번째 만남이라고 밝히며, 첫 만남 장소가 자신의 집이었다고 털어놔 모두를 놀라게 한다.

이에 탁재훈은 "목욕도 같이한 사이"라고 덧붙인다.

MC들이 두 사람의 관계를 추궁하자, 한혜진은 "카메라 꺼지고 내가 탁재훈한테 플러팅도 했었다"고 답해 현장을 더욱 술렁이게 만든다.

이어 한혜진은 이상형으로 연상보다는 연하가 더 좋다고 밝힌다.

그는 "운동을 좋아해서 연상은 어렵다" "내가 연상을 만나면 나이가 너무 올라가지 않냐"며 이유를 공개한다.

이에 탁재훈은 "죽으면 다 하늘로 올라간다"며 너스레를 떤다.

또 한혜진은 헤어질 때 '넌 결혼 상대는 아니야'라는 말이 최악인 것 같다고 말한다.

그는 "저 말을 들으면 너무 슬플 것 같다"며 속상한 감정을 내비친다.

이에 탁재훈이 "누구에게 저 말을 들었냐"며 몰아가자 한혜진은 끝내 발끈한다.

<뉴시스>