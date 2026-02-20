심은경, 日 키네마 준보 여우주연상 트로피 품에 안아…한국 배우 최초

배우 심은경이 일본 영화 전문지 키네마 준보가 주관하는 시상식에서 여우주연상을 수상했다.

소속사 팡파레는 심은경이 19일 일본 도쿄에서 열린 제99회 키네마 준보 시상식에 참석해 ‘베스트 10’ 여우주연상을 받았다고 밝혔다. 1919년 창간된 키네마 준보는 일본에서 가장 오래된 영화 전문지로, 매년 선정하는 ‘베스트 10’은 일본 내 가장 공신력 있는 상으로 손꼽힌다.

심은경은 올해 일본 영화 ‘베스트 10’ 1위에 선정된 미야케 쇼 감독의 영화 ‘여행과 나날’로 이번 상을 받았다. 한국 배우가 키네마 준보 여우주연상을 받은 것은 이번이 처음이다. 외국 국적 배우가 수상하는 것은 1993년 루비 모레노 이후 32년 만이다.

심은경은 수상 소감에서 “역사 깊은 시상식에서 상을 받게 돼 영광”이라며 “이 영화를 통해 함께 영화를 만들어가는 일의 의미와 즐거움을 크게 느꼈다”고 말했다. 그는 “배우라는 직업에 고민이 많고 때로 포기하고 싶던 순간도 있었지만, 이번 작품을 통해 정진해 나가고 싶다는 생각을 하게 됐다”고 말했다. 이어 미야케 쇼 감독과 제작진, 동료 배우들에게 감사의 마음을 전했다.

심은경은 국내 활동도 이어간다. 3월 방송 예정인 tvN 드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’으로 6년 만에 안방극장에 복귀한다. 5월에는 국립극단 연극 ‘반야 아재’를 통해 데뷔 후 처음으로 국내 연극 무대에 오른다.