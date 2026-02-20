우즈, 자전 에세이 토대로 탄생한 '슬라이드 스트럼 뮤트'로 배우 데뷔

박세영 감독의 60분 분량 미스터리 쇼트 필름

컨셉 포토, MV서 확장된 형식의 프로젝트

26일 전국 CGV, 주요 예술극장 개봉

가수 우즈(WOODZ)가 20일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '슬라이드 스트럼 뮤트' 언론시사회 및 기자간담회에 참석해 발언하고 있다. 뉴스1

자작곡 'Drowning'(드라우닝)으로 음원 차트 역주행 신화를 썼던 가수 우즈(WOODZ)가 이번엔 배우로 데뷔한다.

우즈는 20일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '슬라이드 스트럼 뮤트'(Slide Strum Mute) 언론 시사회 및 기자간담회에 참석해 작품에 대한 대화를 나눴다. 이날 현장에는 박세영 감독, 출연진 저스틴 H.민, 정회린도 함께 참석했다.

'슬라이드 스트럼 뮤트'(㈜엣나인필름)는 오디션에 불합격한 어느 밤, 의문의 남자가 맡긴 부서진 기타를 연주한 '우진'(우즈)이 저주받은 시간을 가로질러 욕망으로 질주하는 59분 분량의 미스터리 쇼트필름으로, 우즈는 내면의 깊은 욕망을 분출하는 연기를 선보일 예정이다.

작품은 우즈가 군대 상병시절 쓴 자전적 에세이를 토대로 제작됐으며, 연출은 첫 장편영화 '다섯 번째 흉추'로 부천영화제 3관왕, 두 번째 장편영화 '지느러미'로 로카르노 영화제에 신인 경쟁 섹션에 초청되며 차세대 감독으로 떠오르는 박세영 감독이 맡았다.

작품은 단순히 단편 영화가 아닌, 아티스트 뮤직비디오나 컨셉 포토에서 한 단계 확장된 형식으로, 음악과 영화의 경계를 아우르며 곧 컴백을 앞둔 우즈(WOODZ)만의 세계관을 선보이는 프로젝트다.

우즈는 "영화라는 걸 만들어보고 싶다는 생각은 군대 상병 달 때 쯤이었다"며 "에세이를 쓰게 된 건 지금부터 정확히 1년 전쯤으로 10페이지 정도 안 되게 썼다. 감독님과 기획 단계에 '저라는 사람에 대해 얘기하고 싶은데, 구구절절 얘기하는 것보다 만나서 (에세이를) 전달해드리는 게 낫다고 생각했고, 크리에이티브 디렉터 분께 시나리오를 드리고 보강해서 작업했다"고 작업과정을 밝혔다.

20일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '슬라이드 스트럼 뮤트' 언론시사회에서 배우 정회린, 박세영 감독, 가수 우즈(왼쪽부터)가 포즈를 취하고 있다. 한윤종 기자

'캐릭터가 저주받은 기타를 갖고 있다면 자신은 어떤 걸 가졌다고 말할 수 있겠냐'는 취재진의 질문에 우즈는 "전 우진과는 정반대 선택을 하는 사람으로 우즈라는 아티스트를 표현한다고 했을 때 완전 다른 평행세계를 보여주는 작품이라 할 수 있을 것 같다"고 답했다.

또 그는 "전 욕망이라는 걸 항상 관리하자는 주의라서 저주받은 매개체는 딱히 없었던 것 같다"면서도 "뚜렷한 그림보다 어떤 형태로 말할 수 없는 아티스트가 되고싶다. 예측 불가능하고 궁금하면서 언제나 물음표 같은 아티스트가 되고싶다"며 앞으로의 바람을 전했다.

작품은 오는 26일 전국 CGV 극장과 주요 예슬극장에서 개봉된다.