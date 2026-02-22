대구 거주 외국인 정착 막는 걸림돌은 “비자 문제”

대구지역 산업 현장을 지탱하는 외국인 인력 10명 중 8명은 지역 정착을 원하고 있는 것으로 나타났다.
정부와 지자체가 외국인 거주를 위해 다양한 지원책을 내놨지만 많은 외국인이 복잡한 비자 행정과 언어 장벽이라는 ‘보이지 않는 벽’에 부딪혀 갈등하고 있는 것으로 확인됐다.
22일 대구시가 리서치코리아에 의뢰해 ‘외국인 인력 고용∙노동 실태’를 조사한 결과, 조사 참여 기업의 71.7%가 ‘구인난 해소를 위해 외국인을 고용한다’고 답했다. 외국인 근로자 직무 유형은 생산직이 93.2%로 대부분을 차지했다. 기업들의 57.5%는 ‘외국인 근로자의 생산성이 내국인보다 높다’고 평가했다.
지속적인 고용 의사도 52.2%로 전체의 절반을 넘었지만, 정작 기업들은 언어∙의사소통(58.5%)이나 복잡한 행정 절차(57.1%)를 최대 걸림돌로 꼽았다. 외국인 근로자의 경우 체류 자격은 비전문취업(E-9)이 90.2%로 대부분이었고 근무 기간은 3년 미만이 67.4%, 근무 업종은 제조업이 98.2%로 압도적이었다.
외국인 근로자 구직 과정 애로사항으로는 언어장벽(27.7%), 비자 및 체류자격 제한(26.8%), 일자리 정보 부족(20.5%) 순으로 집계됐다. 가장 눈에 띄는 대목은 외국인 근로자들의 정착 의지다. 응답자의 81.7%가 ‘장기 체류 비자가 주어질 경우 대구 거주를 희망한다’고 답했기 때문이다. 지역 소멸 위기 속에서 외국인 인력이 새로운 대안이 될 수 있음을 시사하는 대목이다.
반면 외국인 유학생들의 경우 정착 의사(47.2%)와 유보적 답변(42.9%)이 동일했다. 이들은 기업의 외국인 채용 제한(37.6%)과 취업 정보 부족(29.4%)을 애로사항으로 들었다. 고학력 외국인 인재들을 지역에 묶어둘 정교한 취업 매칭 시스템이 시급하다는 방증이다.
조사에 참여한 지역 기업과 외국인 근로자, 유학생 모두 공통적으로 지목한 3대 장애물은 △언어 소통 △복잡한 행정 및 비자 절차 △취업 정보 부재였다. 종합적인 행정 지원 체계가 필요함을 뜻하는 대목이다.
대구시는 이같은 조사 결과에 대해 외국인 인력을 지역 경제의 지속 가능한 동력으로 전환하기 위한 ‘숙련 기능 인력 추천제’ 등 정밀한 행정 지원책 마련에 나서기로 했다.
박기환 시 경제국장은 “이번 조사를 통해 단순 인력 수급을 넘어 외국인 ‘정착 지원’이라는 정책 목표를 명확히 확인했다”며 “숙련 기능 인력 추천제 등 현장의 목소리를 반영한 맞춤형 패키지 정책을 조속히 설계하겠다”고 말했다.
이번 조사는 지난해 10~12월 구조화된 설문을 활용해 대구 지역 사업체 205개 사와 외국인 노동자 224명, 유학생 303명을 대상으로 대면∙온라인 방식으로 진행했다.