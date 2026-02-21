대구대, 졸업생 맞춤형 취업 지원 ‘골든타임’ 행사 개최

대구대학교는 학생처 취업지원팀이 졸업생 초기상담지원 프로그램인 ‘골든타임’ 행사를 진행했다고 21일 밝혔다.

행사는 전기 학위수여식과 연계해 졸업생들에게 지속적인 취업 지원 서비스를 제공하고 구직 의지를 높이기 위해 마련했다.

졸업생들이 취업 상담을 하고 있다. 대구대학교 제공

행사장에는 졸업생 진로 및 취업 상담을 위한 전용 부스를 설치해 미취업 졸업생을 대상으로 1대1 맞춤형 취업 컨설팅을 진행했다. 참가자들은 개인별 취업 준비도를 점검받고 희망 직무에 맞는 구인 및 구직 정보와 추천 채용 공고를 안내받았다.

대학일자리플러스센터 취업 지원 서비스와 고용노동부 국민취업지원제도 등 청년층을 위한 다양한 정부 지원 정책 소개도 함께 이뤄졌다.

특히 행사에서는 딱딱한 상담을 넘어 졸업생들의 흥미를 끄는 다채로운 이벤트관이 함께 운영해 참가자들의 발길을 붙잡았다. 취업 준비에 실질적인 도움을 주는 취업 사진 촬영권(헤어 및 메이크업 패키지 포함)을 비롯해 커피 트럭과 푸드 부스, 인생네컷 사진 촬영 부스를 마련해 졸업의 기쁨과 함께 따뜻한 추억을 선사했다.

김중호 취업지원팀 김중호 팀장은 “졸업은 끝이 아니라 사회로 나아가는 새로운 시작인 만큼, 학교가 든든한 조력자가 되어야 한다”며 “이번 초기 상담을 통해 구축된 데이터베이스를 바탕으로 미취업 졸업생들이 취업에 성공할 때까지 맞춤형 지원과 네트워크 교류를 지속해 나가겠다”고 말했다.