디즈니+ ‘운명전쟁49’, 순직 소방관 사주풀이 미션 도마 위…제작진 “깊이 사과”

디즈니+ 예능 ‘운명전쟁49’ 제작진이 순직 소방관의 사인을 사주풀이 미션 소재로 사용했다는 비판에 사과했다.

‘운명전쟁49’ 제작진은 20일 입장문을 배포하고 “유가족 및 친지들 가운데 사전 동의 과정에 대해, 방송 이후에야 전달받은 분이 있으시다는 것을 뒤늦게 알게 됐다”며 “상처 입으신 유가족과 동료 소방관께 진심으로 사과드린다”고 했다.

제작진은 “프로그램 취지 상 여러 삶과 죽음이 소개될 것이었기에 의미 있고 숭고한 사연을 되새기는 계기로 삼고 싶었다”며 “촬영에 앞서 유가족께 점술가들이 출연하는 서바이벌 형식의 프로그램이며 사주를 통해 고인의 운명을 조명하는 내용이라는 점을 설명드리고 가족분의 서면 동의를 받았다”고 설명했다.

그럼에도 일부 유가족과 시청자들이 방송을 보고 부적절함을 지적한 데 대해선 “많은 분의 지적을 겸허히 받아들인다”며 “(유가족께) 계속 설명을 드려 오해를 풀고, 시청자와 당사자 모두의 이해와 공감을 얻도록 노력하겠다”고 말했다.

‘운명전쟁49’는 타로, 사주, 무당, 관상가 등 49명의 역술인이 모여 여러 미션을 통해 자기 운명을 시험하는 서바이벌 예능이다.

지난 11일 공개된 2화 ‘망자 사인 맞히기’ 미션에서 제작진은 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직한 김철홍 소방교의 사진과 생시, 사망 시점 등을 제시한 뒤 출연자들에게 그의 사인을 추리하도록 했다. 여성 최초로 8000m급 14좌 완등에 도전하던 산악인 고미영 대장의 사인도 문제로 다뤄졌다.

방송 이후 사회관계망서비스(SNS) 등 일각에서 “망자에 대한 예의가 아니다”라는 비판이 일기 시작했다.

고인의 유족이라고 주장하는 한 누리꾼은 SNS에 “다른 사람을 구하다 순직한 사람의 죽음을 폄훼한다”며 “(동의를 구할 당시) 사주를 통해 의인이 어떤 사람인지 보고 숭고한 희생을 기린다고 얘기했는데, 이게 어딜 봐서 희생을 기리는 건지 전혀 모르겠다”고 호소했다.

가족 등과 사전 협의를 거쳤다는 제작진의 해명에도 이 누리꾼은 “상황이 벌어진 뒤에도 저희 가족 및 소방관 분들에게 제대로 된 사과를 하지 않았다”며 재차 불쾌감을 드러냈다.

이날 대한민국공무원노동조합총연맹(공노총) 소방공무원노동조합도 성명을 내고 “고인의 명예와 존엄을 훼손할 소지가 크다”며 유감을 표명했다.