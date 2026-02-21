첫 피의자 조사 박나래, “심려끼쳐 죄송…사실대로 답했다”

전직 매니저들에 대한 갑질과 불법 의료행위 의혹을 받는 방송인 박나래(41)가 7시간 넘는 경찰 조사를 받았다.

전직 매니저들에 대한 '갑질'과 불법 의료행위 의혹을 받는 방송인 박나래씨가 20일 경찰에 출석해 조사를 받은 뒤 서울 강남경찰서를 나서며 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스

서울 강남경찰서는 20일 오후 3시부터 특수상해와 의료법 위반 등 혐의를 받는 박씨를 피의자 신분으로 불러 조사했다. 박씨가 피의자 신분으로 조사받은 건 처음이다. 오후 10시40분쯤 조사를 마치고 나온 박씨는 “성실하게 조사에 임했고 사실대로 질문에 답했다”며 “저의 불편한 사항으로 심려를 끼쳐 죄송하다”고 말했다.

매니저에게 술잔을 던졌다는 의혹에 대해서는 “조사를 통해 차후 밝혀질 부분이라 생각한다”며 “오늘 조사에서 사실이 아닌 부분은 잡아냈고 바로 잡을 예정”이라고 했다.

매니저 주장의 어떤 부분이 거짓이라고 생각하냐는 질문에는 “수사를 통해 밝혀질 부분”이라며 “말하기 조심스럽다”고 했다. 매니저들에게 할 말이 있냐는 질문에도 “없다”고 말했다.

박씨는 당초 설 연휴 전인 지난 12일 경찰에 출석할 예정이었으나 안전상 문제와 건강 악화 등을 이유로 돌연 조사 일정을 연기한 바 있다.

박씨의 전 매니저들은 사적 심부름을 시키고 술잔을 던져 다치게 하는 등 갑질 피해를 당했다며 특수상해와 명예훼손 등의 혐의로 박씨를 고소했다. 박씨는 ‘주사 이모’로 알려진 이모씨로부터 불법 의료행위를 받은 혐의도 있다. 박씨는 전 매니저들을 공갈미수, 업무상 횡령 등의 혐의로 맞고소했다.