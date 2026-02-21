변요한, 티파니와 결혼 앞두고…"사랑은 선택하는 것"

배우 변요한이 그룹 소녀시대 멤버 티파니와 열애를 인정한 가운데 사랑에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

20일 유튜브 채널 '백은하의 주고받고'에는 변요한이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

20일 유튜브 채널 '백은하의 주고받고'에는 배우 변요한이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 유튜브 채널 '백은하의 주고받고' 화면 캡처, 뉴시스

영상에서 변요한은 넷플릭스 영화 '파반느'를 홍보하며 "사랑이 무엇인지는 매년 바뀌는 것 같다"고 말했다.

백은하가 "요즘 시기가 또 시기이니만큼"이라고 하자 변요한은 쑥스러운 듯 웃으며 "여기는 유튜브 방송을 하러 오는 곳이 아니라 고해성사하러 오는 곳 같다"고 답했다.

그는 "사랑이라는 질문에 매년 답이 바뀌는데 지금은 '선택'인 것 같다"며 "다음 선택을 위해, 더 나은 것을 위한 선택을 하는 게 아닌가 싶다"고 말했다.

그러면서 "그 정의는 또 달라질 수 있다. 모든 감정의 정의는 시기마다 다르다"고 덧붙였다.

변요한은 지난해 12월 소속사를 통해 결혼을 전제로 티파니와 교제 중이라고 밝혀 큰 화제가 됐다.

두 사람은 지난해 드라마 '디즈니+ 오리지널 시리즈 '삼식이 삼촌'에 함께 출연하며 인연을 맺은 것으로 알려졌다.

<뉴시스>