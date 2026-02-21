이제는 김길리 시대…여자 1500m 최민정 제치고 금메달 따며 2관왕 등극

이제 한국 여자 쇼트트랙의 간판이 김길리(성남시청)로 바뀌었다. 김길리가 대표팀 에이스 최민정(성남시청)을 제치고 여자 1500m에서 금메달을 가져오며 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 2관왕에 올랐다. 최민정은 후배에게 우승을 내주며 은메달을 목에 걸었지만 역대 올림픽 최다 메달 신기록의 주인공이 되는 새 역사를 썼다.

김길리(오른쪽)와 최민정. 사진 = 뉴스1

김길리는 21일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 쇼트트랙 여자 1500m 결승에서 레이스 막판 선두를 내달리던 최민정을 제치고 가장 먼저 결승선을 통과했다. 여자 계주 3000m에서 최민정과 호흡을 맞춰 금메달을 목에 걸었던 김길리가 이번 대회 2관왕에 오르는 순간이었다.

반면 후배에게 선두를 내준 최민정은 2위로 골인하며 이번 대회 금메달 1개와 은메달 1개를 목에 걸며 ‘멀티 메달’의 주인공이 됐다. 최민정은 최초로 이 종목 3회 연속 우승 꿈은 이루지 못했지만, 2018 평창 대회 2개(금 2) 2022 베이징 대회 3개(금 1, 은 2)에 이어 이번 대회까지 7개의 메달을 챙겨 동·하계 올림픽 한국인 최다 메달 신기록을 작성했다. 종전 기록은 진종오(사격), 김수녕(양궁), 이승훈(스피드 스케이팅)이 보유한 6개였다.

한국은 김길리가 딴 2개 금메달과 스노보드 여자 하프파이프의 최가온(세화여고)의 금메달을 합쳐 이번 대회 목표했던 금메달 수 3개를 채웠다. 은메달은 4개로 이날 최민정과 더불어 스노보드 남자 평행대회전 김상겸(하이원), 쇼트트랙 남자 1500ｍ 황대헌(강원도청), 쇼트트랙 남자 계주 5000m에서 가져왔다. 여기에 스노보드 여자 빅에어 유승은(성복고), 쇼트트랙 남자 1000m 임종언(고양시청), 쇼트트랙 여자 1000 김길리 등 3개의 금메달을 더해 총 메달 수10개를 채웠다.

김길리는 이 가운데 금 2, 동 1개로 3개의 메달을 따내는 최고 활약을 펼쳤다. 여기에 최민정(금 1, 은 1),황대헌(은 2), 임종언(은 1, 동 1)이 멀티 메달을 기록했다.