“예쁜 척 좀 해봤습니다”…‘솔로지옥5’ 박희선, 물오른 미모 자랑

넷플릭스 예능 ‘솔로지옥5’에 출연해 화제를 모은 박희선이 근황을 전했다.

지난 19일 박희선은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “예쁜 척 좀 해봤습니다”라는 문구와 함께 짧은 영상을 올렸다.

영상 속에서 그는 수수한 긴 샌머리를 늘어뜨리며 다양한 포즈를 취하고 있다. 영상 중간 반으로 묶은 듯한 머리와 핑크색 오프숄더를 입은 모습도 보였다.

함

께 프로그램에 출연했던 이주영은 “너무 예쁘다”고 박희선의 모습을 칭찬했다.

영상을 본 누리꾼들도 “수빈이 너무 부럽다”, “장원영이다”, “예쁜 척이 아니라 그냥 예쁘다”, “장원영인 줄”이라고 호응했다.

‘솔로지옥5’에서 박희선은 임수빈과 최종 커플을 맺었다. 두 사람은 함께 ‘솔로지옥5’을 시청하거나, 온라인상에서 데이트 목격담이 올라오며 현실 커플 가설이 돌고 있다.

또 이 커플은 스핀오프 프로그램 ‘솔로지옥 리유니언’에서 서로 음식을 챙겨주고 손을 잡는 장면으로 두 사람이 실제 연인 관계임을 사실상 인정한 것 아니냐는 반응이 나왔다.

한편 2003년생인 박희선은 미국 케네기 멜론 대학교에 재학 중인 수재로 GS건설, 로레알 등 국내 회사에서 인턴으로 근무했고 2024년 미스코리아 선을 수상했다.