산불조심 기간에 '음주운전' 청장 공석사태…산림청 내부 '당혹'

노조 "책임 규명·전문성에 기반한 인사원칙 확립 촉구"

산불 조심 기간에 산불 대응 부처 콘트롤타워인 김인호 산림청장이 음주운전으로 직권 면직되면서 산림청 내부 구성원들이 당혹스러워하고 있다.



청장 직무대리인 박은식 산림청 차장은 산불 대비 태세 확립을 강조하면서 산불 진화에 총력 대응을 당부했다.

김인호 산림청장.

21일 산림청 등에 따르면 이재명 대통령이 이날 김인호 산림청장의 위법 행위가 발견됐다며 직권면직 조치했다.



김 청장은 지난 20일 오후 10시 50분께 경기 성남시 분당구 신기사거리에서 음주 상태로 본인 소유 승용차를 운전하던 중 버스와 승용차 등 차량 2대를 잇달아 들이받은 혐의를 받고 있다.



김 청장의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준인 것으로 나타났다.



산림청공무원노동조합은 이날 성명서를 내고 "이번 사태는 단순한 개인 일탈을 넘어 산림청 조직 전체의 명예와 국민 신뢰를 심각하게 훼손한 중대한 사안"이라고 지적했다.



노조는 "산불조심기간은 조직 사활이 걸려 있는 연중 가장 중대한 시기로, 특히 올해는 작년 초대형 산불과 같은 최악의 재난을 반복하지 않기 위해 봄철 산불조심기간을 1월 20일로 앞당겨 운영하고 전 직원이 비상근무 체제에 돌입해 산불 예방과 대응에 총력을 기울이고 있다"며 설명했다.



그러면서 "이러한 준전시적 비상근무 상황에서 기관장이 음주운전이라는 중대한 비위로 직권 면직된 것은 국가 산불 대응 체계의 최고 책임자로서의 책무를 저버린 것이며, 조직 구성원들의 사기와 자긍심에 심각한 상처를 입힌 행위"라고 비판했다.



이어 "정부는 이번 사태에 대한 책임을 엄중히 인식하고, 국민과 산림청 직원 및 지방자치단체 등 산림공무원들에게 공식적으로 사과하라"며 "향후 산림청장 임명 시 산림행정과 재난 대응 체계에 대한 전문성과 조직에 대한 충분한 이해를 갖춘 인물을 임명할 수 있도록 인사 검증 기준과 절차를 근본적으로 개선하라"고 촉구했다.



박은식 산림청 차장은 이날 산림청 중앙산림재난상황실에서 산불대비태세 점검 회의를 주재하면서 "산불 발생 시 현장 지휘체계를 철저히 유지하고, 모든 가용 자원을 신속히 투입해 초동 대응에 만전을 기해야 한다"고 강조했다.



또 충남 예산 대술면에서 발생한 산불과 관련해 '확산 대응 1단계'를 발령하고 가용할 수 있는 진화자원을 모두 투입해 총력 대응해 달라고 주문했다.



박 차장은 "인력, 장비를 총동원해 신속한 진화에 총력을 기울이겠다"며 "주민 여러분께서는 대피 문자를 수신한 경우 적극적으로 대피해 달라"고 당부했다.

<연합>