“尹 석방하라” vs “2심에서는 사형”… ‘尹 무기징역’ 후 첫 주말 집회

윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의에 대한 1심 선고가 이뤄진 후 첫 주말인 21일, 서울 도심 곳곳에서 진보·보수 단체들의 집회가 열렸다.

서울서부지법 난동 사태와 관련해 구속 기소된 전광훈 사랑제일교회 목사가 이끄는 대한민국바로세우기국민운동본부(대국본)는 이날 오전 11시30분쯤부터 종로구 동화면세점 앞에서 ‘광화문 국민대회’를 개최했다. 참가자들은 태극기와 성조기를 흔들며 “윤석열을 석방하라”, “전광훈을 석방하라” 등 구호를 외쳤다.

21일 대국본 광화문 국민대회 현장(왼쪽), 촛불행동 촛불대행진 집회 현장. 연합뉴스·촛불행동 제공

한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨도 ‘광화문 국민대회’ 집회에 참석했다. 태극기가 그려진 붉은 목도리를 두른 전씨는 윤 전 대통령에 대한 무기징역 선고에 대해 “엉터리”라며 “12·3 계엄은 반국가세력 척결을 위한 구국적 결단으로 국헌문란이나 폭동은 없었다”고 주장했다.

진보성향 시민단체 촛불행동은 오후 3시부터 서초역 대법원 인근에서 ‘제179차 촛불대행진’ 집회를 열었다. 참가자들은 ‘조희대를 탄핵하라’, ‘내란 완전 단죄하자’ 등 문구가 적힌 손팻말을 들고 “내란 단죄 가로막는 법비(法匪·법을 악용하는 도적무리)들을 응징하자” 등 구호를 외쳤다.

윤 전 대통령에 대한 사형 선고를 촉구해온 이들은 1심 선고에 대해 “조희대 사법부는 내란 응징 재판이 아니라 내란수괴 변론 재판을 했다”고 비판했다. 연단에 선 더불어민주당 김병주 의원은 “2심에서는 반드시 사형 선고가 나와야 한다”며 “그러지 않으면 미래에 또 (내란의) 씨가 자라 이 땅에서 쿠데타가 일어날 수 있다”고 했다.