'신격호 장녀' 신영자 롯데재단 의장 별세…향년 85세

롯데그룹 창업주 고(故) 신격호 명예회장의 장녀인 신영자 롯데재단 의장이 21일 별세했다. 향년 85세. 신 의장은 이날 오후 자녀들이 함께 한 가운데 별세했다고 롯데재단은 전했다. 빈소는 서울 신촌 세브란스병원 장례식장이다.

신 의장은 지난 1942년 신격호 명예회장과 1951년 작고한 노순화 씨 사이에서 태어났다.

신영자 롯데재단 의장. 롯데재단 제공

신 의장은 최근 보유하고 있던 롯데지주, 롯데쇼핑, 롯데칠성음료 등 핵심 계열사의 지분을 대부분 매각해 그룹 경영권과는 거리를 두고 재단 활동에 집중한 것으로 알려졌다.

신 의장은 1970년대 호텔롯데에 입사했으며, 지난 2008년에는 롯데쇼핑 사장으로 승진해 롯데백화점과 면세점 사업을 이끌었다.

지난 2009년부터는 롯데삼동복지재단과 롯데복지재단, 롯데장학재단 등의 이사장을 잇달아 역임하며 사회 공헌 사업에도 노력을 기울였다.

롯데재단은 “신 의장이 사회공헌 사업에 큰 힘을 쏟았다”며 “특히 청년 인재 육성과 소외계층 지원, 그리고 신격호 명예회장의 고향인 울산 지역 돕기에 많은 노력을 기울였다”고 밝혔다.

슬하에 장혜선 롯데장학재단 이사장을 포함해 1남 3녀를 뒀다.

장례는 장 이사장이 상주를 맡아 장례식장에서 ‘롯데재단장’으로 사흘간 치른다. 장지는 경기도 광주시에 있는 한남공원묘원이다.