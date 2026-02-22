“어지러운데 피까지?”…홍삼·오메가3 무심코 섞어 먹다 응급실 간다

처방약은 DUR로 점검되지만 영양제는 관리 공백 존재

식약처 2024년 이상사례 약 1500건…상호작용 의심 사례도 포함

전문가 “새 제품 시작 전 복용 목록 반드시 의료진과 공유해야”

21일 오후 서울 도심의 한 약국. 70대 남성이 처방전을 내밀며 조심스레 묻는다. “약사님, 이 약이랑 선물 받은 오메가3 같이 먹어도 괜찮을까요?”

기저질환자가 처방약과 건강기능식품을 혼합 복용할 경우 약물 상호작용 위험이 커질 수 있어 주의가 필요하다. unsplash

약사는 처방전과 영양제 라벨을 대조한 뒤 고개를 끄덕였다. “지금 복용 중인 항응고제와 함께 드시면 출혈 경향이 증가할 가능성이 있습니다. 수술을 앞두고 있다면 반드시 주치의와 상의하셔야 합니다.”

건강을 챙기려던 선택이 오히려 약효의 균형을 흔들 뻔한 순간이었다.

실제로 건강기능식품과 의약품을 함께 복용하는 사례는 꾸준히 늘고 있다. 식품안전정보원이 정리한 식품의약품안전처 자료에 따르면 건강기능식품 이상사례 신고는 2023년 1434건에서 2024년 2316건으로 약 61% 증가했다.

문제는 점검 체계의 차이다. 병원 처방약은 ‘의약품안전사용서비스(DUR)’를 통해 병용 금기나 성분 중복 여부가 1차적으로 확인된다.

하지만 개인이 마트나 온라인에서 구매하는 건강기능식품은 의료진이 복용 사실을 알지 못하면 점검이 어려운 구조다. 관리 사각지대에 놓여 있다는 지적이 나오는 이유다.

◆심혈관 질환자라면 ‘혈액응고’부터 확인

고혈압·협심증·뇌졸중 병력으로 항응고제나 항혈소판제를 복용 중이라면 혈액 응고 기능이 이미 억제된 상태다.

국내 의료계에서는 이때 고용량 오메가3를 추가로 섭취할 경우 위장관 출혈 등 부작용 경향이 증가할 가능성이 있다고 보고한다. 미국 심장협회(AHA)도 고용량 오메가3 섭취 시 출혈 가능성을 언급하며 전문가 상담을 권고하고 있다.

자몽 주스 역시 일부 심혈관계 약물의 대사 효소에 영향을 줄 수 있어 병용 시 주의가 필요하다.

◆와파린 복용 중이라면 ‘비타민K’ 점검

항응고제인 와파린을 복용 중이라면 비타민K 섭취량 변화에 각별히 유의해야 한다. 비타민K는 혈액 응고 과정에 관여하는 영양소로, 섭취량이 급격히 늘거나 줄면 약효가 흔들릴 수 있다.

종합비타민이나 녹색 채소 농축 제품 등에 비타민K가 포함될 수 있어, 복용 전 의료진 상담이 권장된다.

◆당뇨병 환자, 혈당 강하 성분 겹침 확인

혈당 조절제를 복용 중이라면 인삼·홍삼 등 혈당에 영향을 줄 수 있는 성분의 병용 여부를 점검할 필요가 있다.

일부 연구에서는 인삼 성분이 혈당 강하제와 함께 사용될 경우 저혈당 위험 증가와 연관 가능성이 제기된다. 미국 국립보건원(NIH) 역시 관련 정보를 안내하며 기존 약물을 복용 중인 경우 의료진 상담을 권고하고 있다.

이미 약물로 혈당을 조절하고 있다면, 추가 성분이 위험 변수가 될 수 있다는 점을 고려해야 한다.

◆면역저하·항암 치료 중이라면 ‘생균’ 신중

장 건강을 위해 섭취하는 프로바이오틱스도 면역 기능이 크게 저하된 환자에게는 주의가 필요하다.

전문가는 새로운 영양제를 섭취하기 전 반드시 주치의에게 성분표를 공유하고 상담받을 것을 권고한다. pexels

질병관리청은 면역저하자에서 생균 유래 균혈증 등이 보고된 바 있다고 안내한다. 중심정맥관을 삽입했거나 항암·면역억제 치료 중이라면 생균 섭취 전 의료진 상담이 필수적이다.

결국 가장 확실한 방어선은 의료진과의 소통이다. 서울 시내의 한 약사는 “영양제를 단순 식품으로 생각해 복용 사실을 알리지 않는 환자가 적지 않다”며 “현재 복용 중인 약 목록을 정리해 주치의에게 보여주는 것만으로도 약물 충돌 위험을 상당 부분 줄일 수 있다”고 말했다.

건강을 위해 새로운 알약을 입에 넣기 전, 처방약 봉투와 영양제 라벨을 한 번 나란히 놓고 비교해보는 습관이 필요하다. 작은 확인이 불필요한 부작용을 막는 첫걸음이 될 수 있다.