“열 번 찍어 안 넘어 가는 나무 없다더니…가수의 꿈 결실 맺나?” ‘미스트롯4’ TOP10 1위 허찬미, ‘소녀시대’ 후보였던 과거 재조명

TV CHOSUN 프로그램 ‘미스트롯4’ 준결승에 진출할 TOP10이 선정됐다. 그중 1위를 차지한 허찬미가 소녀시대 멤버 후보였다는 과거가 재조명된다.

허찬미는 김연자의 ‘당신은 얄미운 나비’를 선곡했다. 원곡자인 김연자는 우려를 표했지만, 그는 탄탄한 노래 실력을 입증하는데 보란 듯이 성공했다.

TV CHOSUN 260219 ‘미스트롯4’ 10회 방송 중 허찬미 ‘당신은 얄미운 나비’. TV조선

결과는 1,500점 만점에 1,498점을 차지하며 1위를 차지했다. 장윤정은 "이 무대를 해내기까지 얼마나 노력했을까 싶다”며 “제대로 바람 탄 것 같다"고 그를 인정했다.

방송 후 그는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 소감을 남겼다. 그는 “꿈에도 생각 못한 놀랄 점수를 받았다”며 “아직도 믿지지 않다”고 심경을 전했다.

이어 “저를 끝까지 믿고 응원해주신 여러분의 마음이 저에게 큰 힘과 용기가 되었고, 이 무대까지 설 수 있었다”고 감사 인사를 남겼다.

끝으로 “지금처럼 감사한 마음으로 겸손하게 노력하겠다”며 “여러분께 노래로 계속 보답할 수 있도록 많은 응원 부탁드린다”고 말했다.

노력으로 고득점을 해낸 그의 이야기는 과거 소녀시대 후보로 거론되던 시절까지 거스른다.

그는 한때 소녀시대 멤버 후보로 거론됐으며, 그룹 ‘파이브돌스’로 데뷔했다.

허찬미 SNS

이후 허찬미는 엠넷 서바이벌 아이돌 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101 시즌1’에 참가해 다시 한 번 아이돌이라는 꿈에 도전했지만, ‘아이오아이’ 데뷔에 실패했다.

현재 ‘트로트 가수’로 끊임없이 가수의 꿈에 도전하는 그에게 ‘미스트롯4’ TOP10 1위 달성은 이제 그가 꽃길을 걸을 수 있을지 기대하게 한다.

한편 ‘미스트롯4’는 자체 최고 시청률을 기록하며 10주 연속 동시간대 전 채널에서 1위를 기록했다. 20일 닐슨코리아 집계에 따르면, 19일 방송된 ‘미스트롯4’는 전국 기준 14.7%의 시청률을 나타냈다. 순간 최고 시청률은 15.6%까지 치솟았다.