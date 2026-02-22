메뉴보기메뉴 보기 검색

"머리색 바뀐 거 몰랐지?"…지젤, 오프숄더로 뽐낸 섹시 무드

입력 :
수정 :
박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com
지젤 인스타그램
지젤 인스타그램

그룹 에스파(aespa) 멤버 지젤이 성숙하고 시크한 매력을 뽐냈다.

 

지난 20일 지젤은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "머리색 쪼오금 바뀌었는데 몰랐지...!"라는 글과 함께 자신의 모습이 담긴 사진을 게시했다. 

 

지젤은 블랙 상하의 코디를 선보였는데, 옷 사이로 핑크빛 속옷 라인이 은근히 드러나 자연스러우면서도 섹시한 무드를 자아냈다.

 

특히 한쪽 소매가 없는 오프숄더 상의로 드러난 슬림한 몸매도 시선을 모은다. 

지젤 인스타그램
지젤 인스타그램

지젤은 그룹 내 멤버들 중에서도 성숙하면서도 여성스러운 매력으로 해외 팬들 사이에서 'Mommy'(마미)라는 호칭으로 불리기도 한다. 해당 호칭은 젊지만 성숙한 느낌이 나는 여성을 의미한다.

 

한편, 에스파는 지난 7일부터 이틀간 홍콩 아시아월드 아레나(ASIAWORLD-ARENA)에서 '2025 aespa LIVE TOUR -SYNK : aeXIS LINE'(2025 에스파 라이브 투어 – 싱크 : 엑시스 라인)을 개최했으며, 전석 매진되는 기염을 토했다. 

 

이 기세를 이어 오는 4월 3일에는 마카오, 4일은 자카르타에서 라이브 투어를 이어갈 예정이다.

박지현 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

