삼성 평택캠 등 산단 직주근접 수혜 [부동산 특집]

힐스테이트 평택역센트럴시티

현대건설은 평택 원도심에 ‘힐스테이트 평택역센트럴시티’(투시도)를 분양 중이다.

단지는 경기 평택 합정동 일원에 지하 3층∼지상 35층, 14개 동 총 1918가구 규모로 조성된다. 삼성전자가 평택캠퍼스 내 다섯 번째 반도체 생산라인인 P5(5공장) 건설 추진을 재개하면서 침체했던 지역 주택시장이 회복세를 보이며 주목받고 있다. 삼성전자 평택캠퍼스를 비롯해 송탄산업단지, 칠괴산단, 평택종합물류단지 등과 가까워 직주근접이 가능한 입지를 갖췄다.

교통 여건도 우수하다. 도보권 내 평택역을 통해 수도권 1호선을 이용할 수 있고, 한 정거장 거리인 평택지제역에서는 SRT를 통해 수서역까지 40분대 이동이 가능하다. 향후 평택지제역은 GTX-A·C 노선 연장과 수원발 KTX 직결 등이 추진되고 있어 광역 접근성은 더욱 개선될 전망이다.

AK플라자, 평택 중앙시장, 고속버스터미널 등 생활 인프라도 밀집해 있으며, 합정초, 평택고, 한광고, 마이스터고 등 학군도 인근에 형성돼 있다.

단지는 남향 위주에 12개 타입으로 구성된다. 쾌적한 조망과 통풍을 고려한 평면 등이 강점이다.

피트니스, 스크린골프, 사우나, 독서실, 작은 도서관, 어린이집 등 다양한 커뮤니티도 계획돼 있다. 여기에 가구당 약 1.5대의 주차 공간, 전 세대 개별창고 등도 갖췄다.

통상 10%로 책정되는 계약금을 5%로 낮췄고, 1차 계약금은 500만원 정액제를 실시한다. 견본주택은 경기 평택시 합정동에 마련돼 있으며, 입주는 2028년 1월 예정이다.