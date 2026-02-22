순직 소방관 모독 ‘운명전쟁49’ 결국 사과

망자 예능 소재 활용 비판 일어

제작진 “지적 겸허히 수용” 밝혀

순직 소방관을 사주풀이 미션 소재로 사용했다며 유족과 소방공무원노동조합 등으로부터 비판이 일었던 디즈니플러스(+) 예능 ‘운명전쟁49’(포스터) 측이 공식 사과했다.

‘운명전쟁49’ 제작진은 지난 20일 입장문을 통해 “유가족 및 친지들 가운데 사전 동의 과정에 대해, 방송 이후에야 전달받은 분이 있으시다는 것을 뒤늦게 알게 됐다”며 “상처 입으신 유가족과 동료 소방관께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.



제작진은 “프로그램 취지상 여러 삶과 죽음이 소개될 것이었기에 의미 있고 숭고한 사연을 되새기는 계기로 삼고 싶었다”며 “촬영에 앞서 유가족께 점술가들이 출연하는 서바이벌 형식의 프로그램이며 사주를 통해 고인의 운명을 조명하는 내용이라는 점을 설명드리고 가족분의 서면 동의를 받았다”고 설명했다. 그럼에도 일부 유가족과 시청자들이 방송을 보고 불쾌함을 밝힌 데 대해선 “많은 분의 지적을 겸허히 받아들인다”며 “(유가족께) 계속 설명을 드려 오해를 풀고, 시청자와 당사자 모두의 이해와 공감을 얻도록 노력하겠다”고 말했다.



‘운명전쟁49’는 49인의 운명술사가 모여 여러 미션을 통해 자기 운명을 시험하는 서바이벌 예능이다. 지난 11일 공개된 2화의 ‘망자 사인 맞히기’에서 제작진은 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직한 고(故) 김철홍 소방교의 사진과 생시, 사망 시점 등을 제시한 뒤 출연자들에게 그의 사인을 추리하도록 했다.



방송 이후 사회관계망서비스(SNS) 등 일각에서 “망자에 대한 예의가 아니다”라는 비판이 일기 시작했다. 고인의 유족이라고 주장하는 한 누리꾼은 SNS에 “(동의를 구할 당시) 사주를 통해 의인이 어떤 사람인지 보고 숭고한 희생을 기린다고 얘기했는데, 이게 어딜 봐서 삼촌의 희생을 기리는 건지 전혀 모르겠다”고 토로했다. 지난 19일에는 대한민국공무원노동조합총연맹 소방공무원노동조합이 성명을 내고 “고인의 명예와 존엄을 훼손할 소지가 크다”며 “소송을 검토 중”이라고 밝혔다.



이러한 비판에 제작진이 뒤늦게 사과문을 발표한 것인데, 디즈니+에서는 여전히 고인을 예능 소재로 활용한 부분이 방영되고 있다. 특히 김 소방교뿐만 아니라 2004년 8월 강력 사건 피의자를 검거하던 중 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 사주풀이 소재로 활용해 출연자들이 ‘칼빵’ 등을 언급하는 장면도 여전히 노출되고 있다.