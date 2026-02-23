론리플래닛 톱25 여행지 ‘제주’ 선정

‘한국의 하와이’ 홍보 영상 소개

제주가 전 세계 여행자들의 필독서로 통하는 ‘론리 플래닛(Lonely Planet)’이 선정한 ‘2026년 반드시 방문해야 할 세계 25대 여행지’에 이름을 올렸다.제주도는 론리 플래닛 공식 누리집에 제주도가 푸껫(태국), 메인주(미국), 브리티시컬럼비아(캐나다), 멕시코시티(멕시코) 등과 함께 세계 25개 지역에 포함됐다고 22일 밝혔다.



론리 플래닛은 전문가팀이 엄격한 심사를 거쳐 매년 전 세계 도시·섬·국가 중 주목할 여행지를 선정한다. 해당 지역 여행 예약 상품까지 직접 연결하는 적극적인 마케팅을 함께 펼친다.론리 플래닛은 자체 제작한 제주 홍보 영상에서 제주를 ‘한국의 하와이’로 소개하며 매력을 전 세계에 알리고 있다.영상에는 성산일출봉 일출, 한라산 설경, 산방산과 절물휴양림 숲길, 김녕해수욕장 에메랄드빛 바다가 펼쳐지고, 물질하는 해녀의 모습과 해물국수·전복죽 같은 제주만의 음식도 담겼다.



김양보 제주도 관광교류국장은 “이번 선정은 제주관광의 위상이 아시아를 넘어 세계적으로 인정받고 있음을 보여주는 것”이라며 “제주 포시즌스(The-Jeju Four Seasons) 정책 등을 통해 외국인 관광객 유치를 확대하고 글로벌 수준의 관광 수용태세를 갖춰나가겠다”고 말했다.