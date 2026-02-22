오세훈 “절윤 거부 장동혁, 당 공식 입장 아냐…총의 모아야”

오세훈 서울시장이 22일 윤석열 전 대통령 1심 무기징역 선고에 관한 국민의힘 장동혁 대표 입장을 겨냥해 “의원총회를 통해 추인되지 않는 한 당의 공식 입장이라고 말하기에는 여러 가지 문제점이 있다”고 말했다.

오 시장은 이날 서울 마포구 홍대입구역 인근 청년문화공간JU에서 개최한 ‘서울시민의 자부심을 디자인하다’ 북콘서트에서 기자들과 만나 “이번 장 대표의 입장 표명은 사전 절차를 충실히 이행했다고 보기 어렵다”고 말했다.

오세훈 서울시장이 22일 서울 마포구 청년문화공간JU에서 열린 본인의 ‘시민의 자부심을 디자인하다’ 북콘서트에서 발언하고 있다. 뉴시스 제공

오 시장은 윤 전 대통령과의 절연을 거부한 장 대표의 입장이 국민의 보편적 인식과 괴리가 있다며 동의할 수 없다는 뜻을 분명히 했다. 그는 “그 정도의 중차대한 사안은 아무리 급해도 중진 연석회의나 의원총회와 같은 공식적인 총의를 모으는 절차를 거쳐 입장을 내놓는 것이 가장 바람직하고 필요했다고 생각한다”며 “제가 알기로는 그런 사전 절차가 충분히 이뤄지지 않았고 많은 분이 그런 시각을 갖고 있을 것”이라고 지적했다. 오 시장은 지난 20일에도 장 대표의 입장을 비판한 바 있다.

오 시장은 특히 23일 열릴 국민의힘 의원총회에서 장 대표 입장을 사실상 철회해야 한다고 목소리를 높였다. 그는 “당의 가장 중요한 의사를 결집하고 정확히 파악할 수 있는 절차로, 많은 의원이 원내에서 모여 장 대표 입장 표명에 대해 어떤 입장인지 정리하는 시간을 반드시 가져야 한다”며 “그런 절차를 거쳐서 앞으로 어떤 일이 진행되는지를 예의주시하겠다”고 강조했다. 이어 “많은 (국민의힘 인사들과) 의견을 교환하는 과정에서 (장 대표의 입장에) 동의하지 않는 이들도 적지 않다는 걸 확인할 수 있었다”며 “앞으로 진행되는 절차를 보면서 추가로 입장을 표명하겠다”고 부연했다.

오 시장은 이날 북콘서트에서 차기 서울시장 출마 선언은 하지 않았다. 오 시장은 출마 선언이 늦어지고 있는 배경을 두고 “현직 시장으로서 챙길 수 있는 순간까지 최대한 시정을 챙기는 게 당연한 책임감이라고 생각한다”며 “출마 선언이 늦어지고 있는 데 다른 이유는 없다”고 선을 그었다. 일각에서 제기하는 당권 도전설을 일축한 것으로 읽힌다.

오 시장은 “요즘 세간에 이런저런 설들이 떠도는데 전부 다 설에 그칠 것”이라며 “오로지 세계 5대 도시에 안착하는 서울시를 만드는 소명을 이루기 위해 책임을 다할 것이고 그 이외에 다른 생각도 아직까지는 해본 적이 없다”고 전했다.

불과 100일 남은 6·3 지방선거와 관련해서는 정부에 경종을 울리고 견제의 선거가 돼야 한다는 사명감과 책임감으로 임하겠다고 밝혔다. 그는 “이재명 정부의 3권 장악 시도는 정말 집요하다. 입법권은 물론이고 행정권도 장악, 사법권까지도 굴복시키겠다는 기세가 등등한 모습을 보인다”며 “참으로 오만한 경지에 다가가고 있다고 평가하는 시민분들이 적지 않으리라 생각하는데 거기에 더해 지방권력까지 한 당에서 장악하게 되면 정말 국민들이 원치 않는 독주·폭주가 가능해진다”고 주장했다. 그는 “그런 관점에서 지금 우리 당에서 벌어지고 있는 여러 가지 노선 갈등은 국민들이 보시기에 매우 위태로워 보이는 지경에 이르렀다고 생각한다“며 “이 부분에 대해 계속 의견을 모아가면서 국민 여러분이 안심하실 수 있고 사랑과 지지받을 수 있는 정당으로 거듭나야 이번 선거를 잘 치를 것”이라고 말했다.