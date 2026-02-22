20대 전용 무료 멤버십 ‘더 트웬티’ 첫 선 [재테크 특집]

삼성카드

삼성카드가 20대 전용 무료 멤버십 ‘더 트웬티(THE TWENTY)’를 선보였다고 22일 밝혔다.



‘더 트웬티’ 멤버십은 삼성카드 20대 고객의 카드 이용 행태와 소비 패턴 등 빅데이터를 분석해 설계한 것이 특징이다. 삼성카드 개인신용카드 회원 중 20대만 가입할 수 있으며, 한번 가입하면 20대 내내 무료로 혜택을 이용할 수 있다.

연회비를 전액 돌려주고 각종 할인 혜택을 제공하는 삼성카드의 20대 전용 무료 멤버십 ‘더 트웬티(THE TWENTY)’. 삼성카드 제공

멤버십은 모니모 애플리케이션(앱)과 삼성카드 앱에서 가입할 수 있으며, 멤버십 혜택은 회원 전용 페이지인 ‘더 트웬티 라운지’에서 신청할 수 있다.



이 멤버십은 20대 고객이 선호하는 카드인 △삼성카드 탭탭오(taptapO) △모니모카드 △삼성 아이디 심플(iD SIMPLE) 카드 3종 중 하나에 대해 연회비 100%를 매년 포인트로 돌려주거나 면제해준다.



멤버십 전용 할인도 제공한다. 20대가 선호하는 브랜드와 자주 이용하는 생활 영역에서 매달 할인이 제공되며, 원하는 혜택을 링크(LINK)하고 이용하면 혜택을 받을 수 있다.



오프라인에서 컨택리스 방식으로 결제하면 ‘더 트웬티 라운지’에서 포인트 뽑기에 참여할 수 있다. 포인트 뽑기는 결제 건당 1회 제공된다. 100% 당첨 방식으로 월 최대 2만원 한도 내에서 포인트를 받을 수 있다.



멤버십 전용 기프트 혜택도 마련했다. 매월 다양한 경품을 추첨을 통해 제공하는 럭키드로우 이벤트를 진행한다. 신규 가입 회원에게는 카카오톡 이모티콘 플러스 정기결제 시 1개월 무료 혜택도 제공한다.



삼성카드 관계자는 “20대 소비 패턴과 라이프스타일을 분석해 고객에게 유용한 혜택을 제공하는 20대 전용 멤버십을 선보이게 됐다”며 “해당 멤버십에 탑재될 혜택을 지속적으로 확대할 계획”이라고 전했다.