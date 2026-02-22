IRP·연금저축 잔고 각각 10조원 돌파 [재테크 특집]

삼성증권

삼성증권은 개인형퇴직연금(IRP)·연금저축 잔고가 각 10조원을 돌파했다고 22일 밝혔다.



삼성증권의 IRP·연금저축 합산 잔고는 2024년 말 12조2000억원에서 지난달 28일 20조8000억원을 넘어서며 71% 성장했다. 같은 기간 개인형연금(확정기여형(DC)+IRP+연금저축) 잔고도 17조1000억원에서 29조1000억원으로 70% 증가했다. 연금 투자자산 중에선 상장지수펀드(ETF)가 가입자 사이에서 가장 큰 인기를 끌었다. 지난달 말 기준 ETF 잔고는 같은 기간 6조7000억원대에서 16조원대 규모로 성장하며 138% 증가했다.

개인형퇴직연금(IRP)과 연금저축 잔고 모두 10조원을 넘긴 삼성증권. 삼성증권 제공

삼성증권은 퇴직연금 디폴트옵션(사전지정운용제도) 수익률에서도 높은 성과를 보였다. 지난해 말 기준 삼성증권 디폴트옵션 안정투자형 포트폴리오2(저위험) 3년 수익률은 전체 퇴직연금 사업자 평균(23.12%)의 약 2배 수준(44.87%)으로, 안정투자형(저위험) 상품 중 전체 사업자 1위를 기록했다.



삼성증권은 이 같은 고속 성장 배경으로 가입자 중심의 연금 서비스를 꼽았다. 삼성증권은 퇴직연금 최초로 2021년 운용관리·자산관리 수수료가 무료인 ‘다이렉트IRP’를 선보였고, 가입자의 편의를 높여 가입 서류 작성과 발송이 필요 없는 ‘3분 연금’ 서비스를 개시했다.



삼성증권 관계자는 “우수한 연금 관리서비스 제공을 통해 고객의 든든한 연금파트너로 최선을 다하겠다”고 말했다.