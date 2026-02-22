‘유통업 대모’ 신영자 롯데재단 의장 별세

故 신격호 장녀… 그룹 성공 견인

국내 첫 면세점 도입 등 큰 역할

롯데그룹 창업주 고(故) 신격호 명예회장의 장녀로 아버지와 함께 롯데의 성공 신화를 이끌었던 신영자 롯데재단 의장이 21일 별세했다. 향년 85세.



신 의장은 1942년 신 명예회장과 그의 첫 부인인 노순화씨 사이에서 태어났다. 1970년대 호텔롯데에 입사했으며, 2008년에는 롯데쇼핑 사장으로 승진해 롯데백화점과 면세점 사업을 이끌었다. 특히 우리나라 최초로 면세점을 선보이는 등 롯데호텔과 롯데백화점, 롯데면세점이 업계 최고로 성장하는 데 기여하며 유통업계 ‘대모’로 불렸다. 롯데백화점과 롯데쇼핑 등의 등기임원으로 재직하며 상품 기획과 브랜드 유치 등을 맡았고, 국내 유통시장의 고급화 흐름에도 적극 대처했다.



2012년 롯데쇼핑 사장에서 물러난 이후 롯데그룹 경영과는 거리를 둔 채 공익 재단 활동에 주력했다.



2009년부터는 롯데삼동복지재단과 롯데복지재단, 롯데장학재단 등의 이사장을 잇달아 역임하며 사회공헌사업에도 힘썼다. 롯데재단은 “신 의장은 청년 인재 육성과 소외계층 지원, 신격호 명예회장 고향인 울산 지역 돕기 등 사회공헌사업에 큰 힘을 쏟았다”고 밝혔다. 롯데재단은 40여년간 약 52만명에게 2500억원 규모를 지원했다.



슬하에 장혜선 롯데장학재단 이사장을 포함해 1남3녀를 뒀다. 장례는 장 이사장이 상주를 맡아 ‘롯데재단장’으로 사흘간 치르며, 장지는 경기 광주시 한남공원묘원이다.