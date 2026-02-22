베를린영화제 황금곰상에 ‘옐로 레터스’

튀르키예계 獨 감독 차탁 작품

국가권력의 가족해체 위협 담아

올해 베를린국제영화제 최고 작품상인 황금곰상은 튀르키예계 독일 감독 일케르 차탁(사진)의 ‘옐로 레터스(Yellow Letters)’에 돌아갔다.

베를린영화제 경쟁부문 심사위원단은 21일(현지시간) 저녁 독일 베를린의 베를리날레 팔라스트에서 열린 제76회 영화제 시상식에서 황금곰상을 비롯한 8개 부문 수상작을 발표하고 시상했다.

옐로 레터스는 튀르키예에서 국가 권력에 삶의 터전을 잃은 예술가 부부가 이스탄불에서 생존과 신념 사이에서 갈등하며 가족 해체 위기를 겪는 이야기로, 튀르키예어로 제작됐다.

로이터통신에 따르면, 차탁 감독은 수상 소감으로 “진정한 위협은 우리 사이가 아니라 저기 독재자들에 있다”며 “우리 시대의 허무주의자들이 권력을 잡고 우리 삶을 파괴하고 있다”고 말했다. 그는 이어 “서로 싸우지 말자. 그들과 싸우자”고 강조했다. 독일 감독이 황금곰상을 받은 것은 2004년 파티 아킨 감독의 ‘미치고 싶을 때(Head-On)’ 이후 22년 만이라고 DPA통신은 전했다.

은곰상 심사위원대상은 튀르키예 에민 알페르 감독이 튀르키예 산악마을의 종교적 신념과 권력 다툼을 그린 ‘샐베이션(Salvation)’에 돌아갔고, 은곰상 심사위원상은 미국 랜스 해머 감독이 알츠하이머 환자와 가족 이야기를 다룬 ‘퀸 앳 시(Queen at Sea)’가 받았다.

은곰상 감독상은 ‘에브리원 디그스 빌 에번스(Everyone Digs Bill Evans)’의 그랜트 지(영국) 감독이 받았고, 은곰상 주연상은 ‘로즈(Rose)’의 잔드라 휠러(독일)가 받았다. 은곰상 조연상은 ‘퀸 앳 시’의 애나 콜더 마셜(영국)과 톰 코트니(영국)가 공동 수상했다.

올해 베를린영화제는 개최 기간 내내 예술가가 정치적 견해를 얼마나 자유롭게 표출할 수 있는지를 두고 논란을 겪었다. 심사위원장을 맡은 빔 벤더스 감독이 지난 12일 개막식 기자회견에서 가자지구 전쟁과 관련한 질문에 “우리가 정치판에 들어설 수는 없다”고 말했다가 많은 영화인의 비난을 사기도 했다.

2등상인 심사위원대상을 받은 알페르 감독은 연설에서 튀르키예에서 수감 중인 반체제 인사들과의 연대를 표시한 뒤 “독재 아래 신음하는 이란 국민, 가장 끔찍한 환경에서 살고 죽어간 가자지구의 팔레스타인인들”을 언급했다고 AFP통신은 전했다.