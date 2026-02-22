韓·브라질 23일 정상회담·협력 강화

룰라 대통령 21년 만에 국빈 방한

‘소년공 출신’ 공감… 관계 격상 논의

이재명 대통령이 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 23일 청와대에서 정상회담을 갖는다. 양국 정상은 다양한 산업 분야에서 실질적 협력 강화 방안을 논의한다.

이재명 대통령(왼쪽), 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령. 연합뉴스·AFP연합뉴스

이 대통령의 초청을 받아 22일 한국을 찾은 룰라 대통령은 이날부터 2박3일간의 국빈 방한 일정을 시작했다. 룰라 대통령의 국빈 방한은 첫 임기 때인 2005년 이후 21년 만이다. 대통령실이 청와대로 복귀한 후 처음으로 맞이하는 국빈 방문이기도 하다.



양국 정상회담은 23일 오전 열린다. 두 정상은 이후 양해각서(MOU) 서명식, 국빈 만찬 등의 일정을 소화할 예정이다. 회담 테이블에는 양국 관계 격상을 위해 교역·투자, 기후, 에너지, 우주, 방위산업, 과학기술, 농업, 교육·문화, 인적 교류 등 여러 분야에서의 협력 방안이 의제로 오른다.



이 대통령과 룰라 대통령은 ‘소년공 출신’이라는 공통점을 가졌다. 지난해 6월 캐나다에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에서도 양 정상은 소년공 시절 일화를 나누며 유대감을 쌓은 바 있다.

韓·브라질 영부인 친교 김혜경 여사와 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 부인 잔자 룰라 다시우바 여사가 21일 경기 파주 국립민속박물관에서 리우 카니발 전시를 배경으로 손을 꼭 잡고 기념촬영을 하고 있다. 청와대 제공

정상회담을 앞두고 양국 영부인들의 만남은 먼저 이뤄졌다. 잔자 룰라 다시우바 여사는 룰라 대통령보다 하루 빠른 지난 21일 입국해 김혜경 여사와 경기 파주 국립민속박물관, 서울 종로 광장시장을 찾았다. 광장시장에서 두 영부인은 함께 한복 원단과 비녀, 노리개, 가락지 등 장신구를 골랐다. 잔자 여사가 분홍빛 원단을 고르자 김 여사는 “한국에서는 결혼식 때 양가 어머니들이 한복 색을 커플로 맞춰 입기도 한다”며 같은 문양의 다른 색 원단을 고르고, 가락지는 같은 것으로 맞추며 친교를 나눴다.



국립민속박물관에서는 브라질의 최대 축제인 리우 카니발 전시를 함께 관람하고, 양국 민속문화에 대한 환담을 이어갔다. 잔자 여사는 김 여사에게 브라질 출신 멤버가 포함된 케이팝 그룹 ‘블랙스완’을 언급하며 현지 한류 열풍을 소개하기도 했다.