日정부, ‘다케시마의 날’ 올해도 차관급 파견

장관급 격상 보류… 日언론 “韓 배려”

日 관료는 “독도, 일본땅” 또 망언

韓 “억지 주장 중단” 주한공사 초치

일본 시마네현이 22일 ‘다케시마(竹島·독도의 일본식 표기)의 날’ 행사를 열고 독도가 일본 땅이라는 억지 주장을 이어갔다.

일본 정부가 14년 연속 고위급 인사를 파견해 행사에 동조한 데 대해 한국 정부는 강력하게 항의하면서 행사 폐지를 촉구했다.

22일 서울 영등포구 타임스퀘어에 마련된 동북아역사재단 독도체험관에서 아이들이 독도 관련 설명을 듣고 있다. 이날 일본의 강경 보수 성향 언론인 산케이신문은 시마네현이 주최하는 '다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭)의 날' 행사에 맞춰 독도가 일본 고유 영토라는 억지 주장을 되풀이했다. 뉴스1

후루카와 나오키 일본 내각부 정무관은 이날 시마네현 마쓰에시에서 열린 행사에 참석해 “다케시마는 역사적 사실에 비춰 봐도, 국제법상으로도 명백히 우리나라(일본) 고유의 영토”라며 “다케시마를 불법 점거 중인 한국에 대해 정부는 총력을 기울여 의연한 태도로 우리나라의 입장을 확실히 전달하고, 앞으로도 끈질기게 대응하겠다”고 밝혔다.

일본 정부는 다카이치 사나에 총리가 지난해 9월 “원래라면 당당하게 장관이 나가면 된다. 눈치 볼 필요가 없다”며 정부 참석자의 급을 높이겠다고 공언한 것과 달리 예년처럼 차관급 인사를 파견했다. 현지 매체들은 이를 두고 “개선 기조가 이어지고 있는 한·일 관계를 고려한 조치”라고 풀이했다.

산케이신문은 후루카와 정무관 이외에도 아리무라 하루코 집권 자민당 총무회장 등 국회의원 15명을 포함해 약 420명이 참석했다고 전했다. 특히 자민당 3대 요직(간사장·총무회장·정무조사회장) 중 하나를 맡은 간부가 ‘다케시마의 날’ 행사에 참석한 것은 처음이라고 보도했다.

시마네현은 1905년 2월22일 일방적으로 독도를 행정구역에 편입하는 공시(고시)를 하고, 2005년 그 100주년을 맞아 2월22일을 다케시마의 날로 지정하는 조례를 만들었다. 일본 정부는 아베 신조 2차 내각 때인 2013년부터 매년 다케시마의 날 행사에 정무관을 보내 독도 영유권 주장을 펼치고 있다. 지난 20일에는 모테기 도시미쓰 일본 외무상이 연례 외교연설을 통해 독도가 일본 땅이라는 망언을 반복했다.

한국 외교부는 대변인 성명에서 “독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토”라며 “일본 정부는 독도에 대한 부당한 억지 주장을 즉각 중단하라”고 밝혔다. 또 마쓰오 히로타카 주한일본대사관 총괄공사를 초치해 항의의 뜻을 전달했다.