태진아, '전한길뉴스' 주최 3·1절 기념 자유음악회 출연설에 '분노'

태진아 이미지 무단 사용한 3.1절 기념 자유음악회 포스터 확산

태진아 측 "행사 관계자 측이 일방적으로 출연 기정사실화 해

가수 태진아. 뉴시스

가수 태진아가 정치유튜버 전한길 측이 주최하는 3.1절 기념 자유음악회에 출연한다는 설이 제기된 가운데, 태진아 측은 강력 부인하며 법적 대응까지 예고했다.

태진아는 최근 정치유튜버 유튜브 채널 '전한길뉴스' 측이 오는 3월 2일 경기 고양시 킨텍스(KINTEX)에서 주최하는 3.1절 기념 자유음악회에 출연한다고 언급됐다.

이에 22일 태진아의 소속사 진아엔터테인먼트는 입장문을 통해 "유튜브 채널 '전한길뉴스' 측 주최로 오는 3월 2일 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 것으로 알려진 3.1절 기념 자유음악회에 가수 태진아는 출연하지 않는다"라고 부인했다.

이어 "행사 관계자가 거짓말로 속여 태진아에 일정을 문의한 후, 일방적으로 행사 출연을 기정사실화해 버린 일에 대해 강력하게 법적 대응을 할 예정"이라고 알렸다.

또한, "해당 관계자에게 시정을 요청했지만 이미 포스터가 온라인상에 퍼져 나갔고, 22일 현재까지도 '전한길뉴스' 측에서는 태진아가 행사에 출연한다고 언급하고 있다"고 꼬집었다.

마지막으로 소속사는 "정확한 사실 확인도 없이 유튜브 방송으로 태진아의 사진을 허락없이 사용한 '전한길뉴스'에 대해서도 법적 대응을 준비중"이라고 예고했다.