“마스크 챙기세요”…아침 기온 영하권으로 ‘뚝’, 미세먼지 ‘매우 나쁨’ [오늘날씨]

아침 최저 -7~3도, 낮 최고 3~13도

전국 미세먼지 농도 오전 ‘매우 나쁨’, 오후 ‘나쁨’ 수준

월요일인 23일은 전국 대부분 지역에서 황사의 영향을 받는 가운데 아침 기온이 큰 폭으로 떨어지겠다.

서울 종로구 광화문광장 인근에서 한 아이가 마스크를 쓴 채 이동하고 있다. 연합뉴스

이날 기상청은 “강원동해안과 경상권을 중심으로 대기가 매우 건조하고 바람도 강하게 불 전망”이라며 “아침 기온이 전날보다 5~10도가량 떨어지며, 전국 대부분 지역이 영하권을 보이겠다”고 예보했다.

중부내륙과 전북내륙, 경상권내륙은 -5도 안팎까지 떨어지겠다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.

강원동해안과 전남동부 등에는 건조특보가 발효된 상태다. 해당 지역에서는 오전까지 바람이 시속 70㎞ 안팎으로 거세게 불겠으며 수도권까지 강풍특보가 발표될 가능성이 있다.

기상청은 강풍과 낮은 기온으로 인한 시설물 관리와 건강관리에 주의해달라고 당부했다.

아침 최저기온은 -7~3도, 낮 최고기온은 3~13도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -2도, 인천 -2도, 수원 -3도, 춘천 -6도, 강릉 0도, 대전 -2도, 전주 -2도, 광주 -1도, 대구 -1도, 부산 3도, 제주 4도다.

낮 최고기온은 서울 5도, 인천 3도, 수원 5도, 춘천 7도, 강릉 9도, 대전 9도, 전주 9도, 광주 11도, 대구 12도, 부산 13도, 제주 12도다.

미세먼지 농도는 전국이 오전 ‘매우 나쁨’, 오후 ‘나쁨’ 수준으로 예보됐다．