[사사건건] 경찰, ‘13가지 의혹’ 김병기 26·27일 첫 소환 外

공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹이 제기된 무소속(전 더불어민주당) 김병기 의원이 오는 26일과 27일 경찰 조사를 받는다. 의혹이 본격적으로 불거진 지 거의 두 달여 만에 이뤄지는 첫 출석조사다. 전국 최초로 인공지능(AI) 카메라와 드론을 탑재한 ‘첨단 순찰차’가 흉기 범죄 등 치안 수요가 집중된 서울 서남권에 투입된다. 칼이나 무기를 든 사람을 AI가 실시간으로 식별하는 등 ‘움직이는 관제센터’ 역할을 하며 이상동기 범죄를 선제적으로 차단한다는 계획이다.

김병기 무소속 의원이 지난 11일 서울 여의도 국회에서 열린 제432회국회(임시회) 제6차 본회의, 교육·사회·문화에 관한 대정부질문에 출석하고 있다. 뉴시스

◆경찰, ‘13가지 의혹’ 김병기 26·27일 첫 소환

22일 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 26일과 27일 이틀에 걸쳐 김 의원을 피의자 신분으로 불러 조사할 예정이다.

김 의원 측도 이 날짜에 경찰 조사를 받겠단 뜻을 전한 것으로 알려졌다.

첫 조사부터 이틀에 걸쳐 일정을 잡은 건 김 의원을 둘러싼 의혹이 13가지에 이를 정도로 방대한 사정 때문으로 보인다. 이번 조사 이후에도 경찰이 김 의원을 추가로 부를 가능성이 높은 상황이다.

김 의원은 2020년 총선을 앞두고 동작구의원 2명에게 공천헌금 명목으로 총 3000만원을 수수한 혐의를 받는다. 배우자의 동작구의회 법인카드 유용 및 관련 수사를 무마한 의혹에 대해서도 수사선상에 올라 있다. 김 의원은 이뿐 아니라 차남 숭실대 편입 개입 의혹 등도 받고 있다.

이들 중에서도 공천헌금과 아내의 법인카드 유용 등에 대한 수사가 상당 부분 진척된 만큼 이들 의혹에 대한 조사가 선행될 것으로 예상된다.

◆“흉기범죄 꼼짝마’…서울에 드론순찰차 뜬다

이날 경찰에 따르면 서울경찰청은 전국 1호 ‘AI·드론 순찰차’(사진)를 기동순찰2대에 배치해 올해 봄부터 운영할 계획이다. 기동순찰2대는 현재 강서·양천·구로·영등포·금천·동작구 등 서남권을 관할한다.

전국 유일의 첨단 차량을 이곳에 우선 배치하기로 한 것은 공공장소 흉기 범죄 등 이 일대의 묵직한 치안 수요를 고려한 조치다. 지난해 1∼10월 공공장소 흉기 소지·사용 범죄는 총 237건이었는데, 영등포구(23건), 구로구(15건), 송파·중랑구(각 14건), 금천구(13건), 강서구(12건) 순으로 서남권의 범죄 발생 빈도가 높았다.

AI·드론 순찰차의 강점은 탐지 능력이다. 차량 상부 전면과 좌·우측에 총 3대의 AI 카메라가 부착돼 인파 밀집도나 화재 연기는 물론, 흉기나 무기 소지 여부를 즉각 식별한다. ‘가방을 멘 사람’과 같이 특정 조건을 입력해 사용자의 요청에 따라 객체를 찾아내 상황을 파악하는 것도 가능하다.

차량 상부에서 출격하는 드론 역시 핵심 전력이다. 90배 줌과 열화상 기능을 갖췄으며, 사람과 차량 등 77종의 객체를 식별할 수 있는 AI 기능이 장착됐다. 차량은 기능 업그레이드와 인증 절차를 거쳐 이르면 4월에 배치될 예정이다.