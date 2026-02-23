아침기온 어제보다 5~10도↓…전국 강풍 주의

월요일인 23일은 동쪽지역을 중심으로 대기가 건조한 가운데 바람도 강하게 불어 화재 예방에 유의해야겠다. 또 아침 기온이 전날보다 5~10도 가량 떨어지는 등 춥겠다.

기상청은 "오늘 강원산지·동해안과 경상권을 중심으로 대기가 매우 건조하겠고 전국 대부분 지역에서 바람도 강하게 불겠다"고 예보했다.

건조특보가 발효된 서울·일부 경기북부내륙과 강원산지·동해안, 전남동부, 경상권, 일부 충북을 중심으로 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 대기가 건조하겠다.

강풍특보가 발효된 강원산지·동해안과 경북북동산지·동해안은 오늘 오전까지 바람이 순간풍속 70㎞/h(20m/s) 안팎으로 매우 강하게 불겠다.

전국 대부분 지역에서 바람이 순간풍속 55㎞/h(15m/s) 안팎, 산지 70㎞/h(20m/s) 안팎으로 강하게 불겠으니 시설물 관리와 안전사고에 각별히 유의해야 한다.

하늘은 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받아 전국이 대체로 맑겠으나 오후부터 차차 흐려지겠다.

한파특보가 발효된 일부 전남과 경상권을 중심으로 아침 기온이 전날보다 10도 이상(일부 지역 15도 안팎) 큰 폭으로 떨어지겠고, 그 밖의 전국 대부분 지역에서도 어제보다 5~10도가량 떨어지겠다.

전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하권(중부내륙, 전북내륙, 경상권내륙 영하 5도 안팎)에 들겠으며, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠다.

이날 낮 최고기온은 3~13도를 오르내리겠다.

주요 지역 낮 최고기온은 서울 5도, 인천 3도, 수원 5도, 춘천 6도, 강릉 9도, 청주 8도, 대전 9도, 전주 10도, 광주 11도, 대구 12도, 부산 13도, 제주 11도다.

미세먼지 농도는 인천·충남은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통' 수준으로 예상된다.

전날 내몽골고원 등 황사발원지에서 발원한 황사가 우리나라 상공을 지나면서 중부지방과 전라서해안을 중심으로 미세먼지 농도(PM10)가 높게 나타날 가능성이 있다.

PM10은 서울·인천·경기북부는 늦은 오전에, 충남은 낮에 일시적으로 '매우나쁨' 수준을 보이겠다. 경기남부·강원권은 늦은 오후에, 대전·세종·충북·전북·전남은 낮에, 제주권은 오전부터 저녁까지 '나쁨' 수준이 예상된다.

