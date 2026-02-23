홍종현 "신동엽, 시트콤 촬영장서 물 대신 소주 따라줘"

배우 홍종현이 과거 신동엽에게 충격받은 일화를 공개했다.

22일 방영된 SBS TV 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 홍종현이 스페셜 MC로 출연했다.

이날 신동엽은 홍종현에 대해 "개인적으로 오랫동안 알고 지낸 동생"이라고 소개했다.

홍종현은 "장훈 형님이랑도 만난 적이 있다. 과거에 같은 아파트에 살았는데 엘리베이터에서 우연히 만났다"고 반가워했다.

이에 서장훈이 "신인 때 동엽이 형 때문에 큰 충격을 받은 적 있지 않냐"고 운을 떼자 홍종현은 "신인 시절 동엽이 형이랑 시트콤을 촬영한 적이 있었다"고 말문을 열었다.

이어 "촬영을 하다가, 마지막 촬영 현장이 포장마차 신이었는데 보통 물을 주지 않냐. 근데 거기서 마셔 보니 소주더라"고 했다.

그러면서 "마시고 동엽이 형을 보니 형이 웃고 있더라. 그때 동엽이 형을 보니 술을 좀 드신 것 같았는데, 나중에 여쭤보니 진짜 드셨더라"고 전했다.

이를 듣던 신동엽은 "저는 가짜 연기가 정말 싫다"고 너스레를 떨었고, 홍종현은 "그 시트콤 촬영 중에 최고의 연기가 나왔다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>