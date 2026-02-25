“귀여운데 시크한 제니처럼”…클래식의 귀환, 올봄 ‘플랫슈즈’ 뜬다 [트랜드]

스타 SNS 속 핫한 그 신발.. 올봄 '로우&슬림' 플랫 뜬다

굽 낮은 플랫슈즈, 어떤 옷과 매치하느냐가 비율 좌우

V컷은 플랫슈즈는 세련된 이미지, 메리제인은 절제된 디자인이 대세

편안하면서도 절제된 실루엣을 추구하는 ‘로우 키(low-key) 럭셔리’가 올봄 패션 키워드로 떠오르면서 신발 디자인 역시 슬림해지는 추세다. 특히 가벼우면서 부드럽게 발을 감싸 디자인의 플랫슈즈는 일명 ‘글러브 슈즈’로 불리며 최근 연예인들의 파파라치 사진에서 종종 찾아볼 수 있는 신발로 자리 잡고 있다.

블랙핑크 제니가 프렌치 시크가 묻어난 패션을 선보였다. 제니 SNS 갈무리

스타들의 소셜미디어(SNS)에서도 플랫슈즈를 자주 볼 수 있다. 블랙핑크 제니는 지난달 샤넬의 메리제인 플랫슈즈를 신고 파리 밤 거리를 거니는 일상을 공개했다. 검정 코트와 청바지를 함께 매치에 세련되면서도 사랑스러운 매력을 뽐냈다. 투톤 디자인과 리본 디테일이 포인트로, 팬들 사이에서 일명 ‘제니 플랫’으로 불리며 큰 인기를 끌었다. 가수 나나는 오버 사이즈의 버뮤다 팬츠와 플랫슈즈를 매치해 시크하면서도 차분한 룩을 연출했고, 배우 채정안은 메리제인 플랫슈즈에 회색 양말 조합으로 스타일리시한 룩을 완성했다.

플랫슈즈는 로고나 두툼한 아웃솔 대신 발의 곡선을 따라 자연스럽게 흐르는 디자인이 특징으로, 런웨이와 거리를 동시에 장악하고 있다. 스트랩이 더해진 메리제인 플랫도 강세다. 과거처럼 러블리한 무드의 디자인이 아닌 절제된 디자인이 인기를 끌고 있다. 삭스와 함께 스타일링해 프렌치 무드를 강조하거나, 검은색으로 시크하게 연출하는 등 활용도 역시 높다.

굽이 없거나 낮아 ‘다리가 짧아 보일 수 있다’는 이유로 플랫슈즈를 기피하기도 하는데, 어떤 옷을 입느냐에 따라 비율이 달라 보일 수 있다.

플랫슈즈를 고를 때 가장 먼저 볼 것은 토(앞코) 모양이다. 앞코가 동그랗고 넓게 파인 클래식한 스타일의 발레 플랫은 발등이 깊게 드러나 시각적으로 다리가 길어보이는 효과가 있다. 시대를 초월하여 널리 사랑받는 스테디한 아이템이다. 최근엔 앞코가 뾰족한 포인티드 토 플랫을 선호하는 이도 늘고 있는데, 세련된 실루엣으로 절제된 오피스룩에 잘 어울리는 아이템이다. 스커트와 매치하면 하이힐보다 시크한 이미지를 연출이 가능하다.

색상 선택도 중요하다. 하의 색과 비슷한 색의 플랫슈즈는 다리와 발의 경계가 흐려져 오히려 다리가 길어 보이는 효과를 낸다. 반대로 발목을 감싸는 스트랩이 두껍거나, 하의와 대비가 강한 컬러는 상하의가 분절돼 보여 다리가 짧아 보일 수 있다.

다양한 스타일의 플랫슈즈. 레페토 제공

플랫슈즈 스타일링은 균형에 초점을 두는 것이 좋다. 화이트 스트레이트 팬츠에 슬림한 블랙 아우터를 매치하면 흑백 대비를 통해 슈즈의 미니멀한 선이 더욱 부각된다. 베이지 트렌치코트와 스트레이트 데님을 더하면 클래식한 프렌치 시크 무드가 완성된다. 아이시 블루, 크림 톤 등 이번 시즌 핵심 컬러와 조합하면 뉴트럴 블랙이 대비 효과를 만들어 더욱 세련된 시즌 감각을 연출할 수 있다.