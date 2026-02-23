김보름, '왕따 주행 사건' 언급…"상처받았지만 더 단단해져"

스피드스케이팅 국가대표 출신 김보름이 '왕따 주행' 논란에 대해 언급했다.

23일 오후 8시30분 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살'에는 2018년 평창 국제대회 매스스타트 은메달리스트 김보름이 출연한다.

2010년부터 2024년까지 국가대표로 활동하며 2018년 평창에서 은메달, 2017년 삿포로에서 금·은·동메달을 따낸 국가대표 김보름은 은퇴 후 제2의 인생에 대한 고민을 털어놓는다.

김보름은 "녹화일 기준 은퇴한 지 3주 정도 됐다"며 지난해 12월31일로 은퇴를 선언했다고 밝힌다.

또 "선수로서 전성기는 2018년 평창이었다고 생각한다"며 "원래의 꿈은 국제대회에서 금메달을 딴 순간 은퇴하는 것이었다. 2018년 평창 이후로는 매년 은퇴를 고민해 왔다"고 고백한다.

특히 김보름은 평창대회 당시 '왕따 주행'논란으로 수많은 질타를 받아 오해를 푸는 데까지 오랜 시간 힘든 시간을 보낸 바 있다.

이에 대해 그는 "나이도 어려 상처받기도 했지만, 그때의 경험으로 더 단단해졌고 쉽게 무너지지 않을 자신이 있다"고 털어놓는다.

이수근은 "한 분야에서 정점을 찍고 업적을 이뤄야만 제2의 인생도 인정받을 수 있다"며 "과거 자신이 노력해서 세운 업적을 스스로 칭찬해줄 필요가 있다"고 조언한다.

서장훈 역시 "제2의 인생을 시작하는데 이제 고작 서른셋"이라며 응원한다.

한편 2018 평창 동계올림픽 스피드스케이팅 팀추월 경기 중 발생한 '왕따 주행' 논란은 김보름이 선배 노선영을 뒤처지게 두고 먼저 결승선을 통과했다는 의혹으로 큰 공분을 샀던 사건이다.

논란 직후에는 김보름의 '따돌림'으로 비난이 집중됐으나, 이후 김보름이 2010년부터 노선영에게 지속적인 폭언과 괴롭힘을 당했다고 주장하며 입장이 뒤바뀌었다.

김보름은 노선영을 상대로 2억원의 손해배상 소송을 제기했고, 1심과 항소심 모두 노선영이 허위 사실을 유포해 김보름의 명예를 훼손하고 정신적 고통을 준 사실을 인정하며 300만원의 위자료를 지급하라고 판결하며 김보름의 일부 승소로 마무리됐다.

<뉴시스>