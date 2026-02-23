전분당 담합 의혹에 관련 업체들 줄줄이 '가격 인하'

사조CPK·대상, B2B·B2C 제품 가격 인하 결정

공정거래위원회가 전분 및 당류(전분당) 업체들의 담합 의혹 조사에 착수한 가운데 관련 업체들이 잇달아 가격 인하에 나섰다.



공정위는 국내 전분당 시장을 과점하고 있는 대상, 삼양, 사조CPK, CJ제일제당 등 4개 업체의 담합 의혹을 조사하는 것으로 알려졌다.

국내 주요 제분사들이 밀가루를 6년간 담합해 판 혐의로 20년 만에 다시 공정거래위원회의 심판을 받게 됐다. 공정위는 가격 재결정 명령을 내릴지도 심의한다. 사진은 지난 20일 서울 한 대형마트 밀가루 판매대 모습. 연합뉴스

사조그룹의 전분당 제조·판매 업체 사조CPK는 23일 전분당 주요 제품 가격을 3∼5% 인하한다고 밝혔다.



품목은 옥수수를 원료로 한 전분, 물엿, 과당 등이며, 실수요처·대리점·기업간거래(B2B)·소비자용(B2C) 등 모든 유통 경로에 적용된다.



사조CPK는 원재료 가격 변동 등 시장 상황을 반영해 제조 원가 부담을 겪는 파트너사의 부담 완화하고, 물가 안정에 기여하기 위한 조치라고 설명했다.



앞서 대상[001680]도 지난 13일 청정원 올리고당, 사과올리고당, 요리올리고당 등 올리고당류 3종과 청정원 물엿 등 소비자간거래(B2C) 제품 가격을 각각 5% 내린다고 밝혔다. 또 기업간거래(B2B) 제품 가격도 평균 3∼5% 낮출 예정이다.



최근 공정위는 전분당 외에도 밀가루와 설탕 등 생활 물가와 직결된 원재료 시장에 대해 담합 여부를 전방위적으로 조사하고 있다.



가격 담합 혐의로 관계자드리 재판에 넘겨진 제분·제당업체들도 지난 달 연이어 가격 인하 방침을 발표했다.



CJ제일제당[097950]은 B2C 설탕·밀가루 전 제품의 가격을 내렸고, 삼양사[145990]도 B2C 및 B2B 설탕과 밀가루 가격을 각각 평균 4∼6% 낮추기로 했다.



사조동아원[008040]은 밀가루 제품 가격을 평균 5.9% 인하하기로 했으며, 대한제분[001130]도 밀가루 일부 제품의 가격을 평균 4.6% 내렸다.

