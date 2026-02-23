"신동엽이 물 대신 소주를"…홍종현, 시트콤 촬영 일화 공개

‘홍종현, 신인 시절 신동엽 때문에 충격받았던 일화 공개! (ft. 강박)’ 영상 속 홍종현이 당시 신동엽의 미소를 재연하고 있다. SBS Entertainment

배우 홍종현이 신인 시절 겪었던 촬영 비하인드를 털어놨다.

지난 22일 방송된 SBS 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에는 배우 홍종현이 스페셜 MC로 등장했다.

이날 신동엽과 서장훈은 홍종현과의 인연을 반추하며 반가움을 표현했다.

대화 도중 서장훈은 “신인 때 동엽이 형 때문에 큰 충격을 받았다는데 무슨 일이냐”고 운을 띄웠다. 홍종현은 과거 한 시트콤 촬영 현장을 떠올렸다.

그는 “예전에 동엽이 형과 함께 시트콤을 찍은 적이 있다”며 “마지막 촬영이 포장마차에서 ‘이게 소주다’라고 알려주는 장면이었다”고 상황을 설명했다.

술을 먹는 장면이라고 해도 대부분 술 대신 물을 담아 연기하지만, 그때는 물이 아닌 소주가 담겨 있었다고. 홍종현은 컵에 담긴 게 물인 줄 알고 마셨다.

이어 “마시고 나서 (신동엽) 형을 봤더니 미소를 짓고 있더라”며 ”형을 자세히 보니 술을 드신 것 같더라. 나중에 여쭤보니 실제로 술을 드셨다고 고백했다”고 덧붙였다.

이에 신동엽은 “가짜 연기가 너무 싫다”고 손사래를 쳤다. 홍종현은 “그 덕분에 최고의 연기가 나왔다”고 화답해 현장을 웃음바다로 만들었다.